Palermo, tras la eliminación de Platense: "Los jugadores estuvieron a la altura"

El dolor de Palermo y su equipo tras la eliminación de la Copa

EL DOLOR DE PALERMO Y SUS JUGADORES TRAS LA ELIMINACIÓN



Toda la angustia de los jugadores de Platense y de su DT luego de quedar eliminados ante Fluminense.



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Aunque no pudo completar la remontada, Platense cerró una histórica primera participación en la Copa Libertadores. El equipo compitió ante uno de los grandes del continente y estuvo a un gol de forzar la definición después de haber comenzado la serie con una desventaja importante. “Tengo satisfacción de ver cómo cada uno se entregó al máximo y el agradecimiento de la gente hacia ellos”, concluyó Palermo.