Palermo, tras la eliminación de Platense: "Los jugadores estuvieron a la altura"

El Titán, entrenador del Calamar, valoró el esfuerzo de sus dirigidos después del triunfo 2 a 1 a Fluminense en Vicente López que no alcanzó para avanzar en la Copa Libertadores.
Platense quedó eliminado de la Copa Libertadores con la frente en alto: venció 2 a 1 a Fluminense en Vicente López y se despidió del certamen continental por la caída 2 a 0 en la ida en Brasil. Tras el encuentro, Martín Palermo destacó la entrega de sus jugadores: “Agradecidos por la respuesta que tuvieron los jugadores”.
El Calamar tuvo un primer tiempo ideal en donde llegó a igualar la serie con los goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda. “No es fácil con dos goles de desventaja salir a jugar como salieron”, remarcó Palermo en conferencia. Y agregó: “Los jugadores estuvieron a la altura de Fluminense”.
El descuento de Agustín Canobbio en el inicio del segundo tiempo volvió a poner al conjunto brasileño arriba en el global. Platense buscó otro gol hasta el final, pero no pudo encontrarlo. “Tengo satisfacción de ver cómo cada uno se entregó al máximo”, sostuvo el entrenador.
Aunque no pudo completar la remontada, Platense cerró una histórica primera participación en la Copa Libertadores. El equipo compitió ante uno de los grandes del continente y estuvo a un gol de forzar la definición después de haber comenzado la serie con una desventaja importante. “Tengo satisfacción de ver cómo cada uno se entregó al máximo y el agradecimiento de la gente hacia ellos”, concluyó Palermo.
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