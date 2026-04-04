Pese al gol de Giuliano Simeone, Barcelona le ganó a Atlético Madrid por el torneo

El Blaugrana aprovechó la superioridad numérica y logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo. Si bien parecía que el equipo local sostendría el empate en el marcador porque pasaban y pasaban los minutos, los dirigidos por Hansi Flick lograron festejar sobre el final para quedarse con la victoria.

Lewandowski anotó el 2-1 final a los 41 minutos del complemento de cabeza, capturando el rebote al medio de una atajada de Juan Musso a un remate de Joao Cancelo. Y, de esta manera, consiguió ganar un clásico cerrado con mucha importancia para las tablas.

Con este resultado, Barcelona es líder de la Liga de España con 76 puntos y le sacó siete a Real Madrid, aprovechando la sorpresiva caída del club blanco con el Mallorca de Martín Demichelis. Ahora, se volverán este miércoles en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League.