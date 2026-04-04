Pese al gol de Giuliano Simeone, Barcelona le ganó a Atlético Madrid por el torneo

El Blaugrana venció 2 a 1 al Colchonero de visitante en un cruce doméstico previo a los duelos de cuartos de la Champions. Giuliano anotó y Nicolás González se fue expulsado en el local.
Barcelona le ganó 2 a 1 a Atlético Madrid en el Metropolitano por la fecha 30 de la Primera División de España, en la previa de la serie de cuartos de final de la Champions League que protagonizarán durante este mes. Marcus Rashford y Robert Lewandowski marcaron los goles del Blaugrana, mientras que Giuliano Simeone anotó para el local. La expulsión del argentino Nicolás González al final del primer tiempo influyó en el resultado.
El partido comenzó de la mejor manera para Atlético Madrid: Giuliano Simeone abrió el marcador a los 38 minutos de juego con una gran definición después de un pase profundo de Clément Lenglet que lo dejó mano a mano con el arquero rival.
Sin embargo, Barcelona tuvo una reacción inmediata: Marcus Rashford superó la resistencia de Juan Musso con un remate cruzado dentro del área chica, después de un buen ataque que comenzó el propio futbolista desde la banda. Y, después de este grito, quedaron en tablas.
Luego, un hecho cambió el destino del partido: Nicolás González se fue expulsado por doble amarilla antes del descanso después de recibir la segunda amarilla por cortar a Lamine Yamal, quien se estaba por meter al área. Un golpazo para el equipo dirigido por Diego Simeone.
El Blaugrana aprovechó la superioridad numérica y logró dar vuelta el partido en el segundo tiempo. Si bien parecía que el equipo local sostendría el empate en el marcador porque pasaban y pasaban los minutos, los dirigidos por Hansi Flick lograron festejar sobre el final para quedarse con la victoria.
Lewandowski anotó el 2-1 final a los 41 minutos del complemento de cabeza, capturando el rebote al medio de una atajada de Juan Musso a un remate de Joao Cancelo. Y, de esta manera, consiguió ganar un clásico cerrado con mucha importancia para las tablas.
Con este resultado, Barcelona es líder de la Liga de España con 76 puntos y le sacó siete a Real Madrid, aprovechando la sorpresiva caída del club blanco con el Mallorca de Martín Demichelis. Ahora, se volverán este miércoles en el Camp Nou por la ida de los cuartos de final de la Champions League.
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