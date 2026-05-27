Independiente buscará repatriar a Esequiel Barco, Bustos y Meza para el segundo semestre

Fabricio Bustos también aparece como una posibilidad concreta ante su falta de continuidad en River. El lateral derecho suele ocupar el lugar de Gonzalo Montiel cuando él no está disponible dado que no logró consolidarse como titular y podría buscar una salida para sumar minutos. En Independiente ven con buenos ojos su retorno por la experiencia y el conocimiento del club: jugó 176 duelos y ganó dos títulos internacionales antes de ser transferido al fútbol brasileño.

La situación de Meza es similar. El volante ofensivo perdió terreno en River a raíz de distintas lesiones y tampoco es una fija para Eduardo Coudet. A los 33 años, el ex Independiente analiza alternativas para recuperar continuidad y en Avellaneda consideran que podría aportar jerarquía y experiencia a un plantel que buscará pelear tanto en el Clausura como en la Copa Argentina. Durante su primera etapa en el club disputó 83 partidos y fue una pieza importante en la obtención de la Sudamericana y la Suruga Bank.

Mientras trabaja en posibles incorporaciones, Independiente también proyecta varias salidas para el próximo mercado. Los nombres de Federico Mancuello, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto, Jonathan De Irastorza y Nicolás Freire aparecen entre los futbolistas con menos lugar en la consideración de Gustavo Quinteros. Además, la continuidad de Ignacio Malcorra no está definida y dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico de cara al segundo semestre.