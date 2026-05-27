Independiente buscará repatriar a Esequiel Barco, Bustos y Meza para el segundo semestre

La dirigencia del Rojo avanzará por tres campeones de la Sudamericana 2017 para reforzar el plantel de Gustavo Quinteros de cara al Torneo Clausura.
Independiente ya comenzó a trabajar en el mercado de pases después de la eliminación en el Torneo Apertura y apunta a reforzar el plantel con nombres de peso para el segundo semestre de 2026. La dirigencia tiene en carpeta a tres futbolistas que fueron campeones de la Copa Sudamericana 2017 con el club y que actualmente atraviesan distintos escenarios en sus equipos: Esequiel Barco, Fabricio Bustos y Maximiliano Meza.
El caso más resonante es el de Barco, surgido de las inferiores de Independiente y actualmente en el Spartak Moscú de Rusia. Según trascendió, ya existieron contactos para intentar concretar su regreso, aunque la negociación dependerá de las pretensiones económicas del futbolista y de su decisión personal de volver al club donde debutó profesionalmente.
En su momento, el club ruso pagó una cifra cercana a los 14 millones de dólares cuando se lo compró a River, lo que complicaría el panorama en la operación para repatriarlo. El volante ofensivo dejó un gran recuerdo en Avellaneda, donde disputó 57 partidos y fue una de las figuras del equipo campeón de la Sudamericana.
Fabricio Bustos también aparece como una posibilidad concreta ante su falta de continuidad en River. El lateral derecho suele ocupar el lugar de Gonzalo Montiel cuando él no está disponible dado que no logró consolidarse como titular y podría buscar una salida para sumar minutos. En Independiente ven con buenos ojos su retorno por la experiencia y el conocimiento del club: jugó 176 duelos y ganó dos títulos internacionales antes de ser transferido al fútbol brasileño.
La situación de Meza es similar. El volante ofensivo perdió terreno en River a raíz de distintas lesiones y tampoco es una fija para Eduardo Coudet. A los 33 años, el ex Independiente analiza alternativas para recuperar continuidad y en Avellaneda consideran que podría aportar jerarquía y experiencia a un plantel que buscará pelear tanto en el Clausura como en la Copa Argentina. Durante su primera etapa en el club disputó 83 partidos y fue una pieza importante en la obtención de la Sudamericana y la Suruga Bank.
Mientras trabaja en posibles incorporaciones, Independiente también proyecta varias salidas para el próximo mercado. Los nombres de Federico Mancuello, Leonardo Godoy, Ignacio Pussetto, Jonathan De Irastorza y Nicolás Freire aparecen entre los futbolistas con menos lugar en la consideración de Gustavo Quinteros. Además, la continuidad de Ignacio Malcorra no está definida y dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico de cara al segundo semestre.
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