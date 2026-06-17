Pochettino se rindió ante Messi y eligió a qué selección preferiría enfrentar

Por último, el santafesino fue consultado sobre un hipotético cruce frente a España o Argentina en las instancias decisivas del Mundial. Aunque reconoció que enfrentarse a cualquiera de las dos selecciones sería una señal positiva para su equipo, admitió cuál sería su preferencia. "Sería una buena señal para nosotros. Es buenísimo. Sería una gran señal. Ahora... Me gustaría más cruzarme con España que con Argentina, por un tema emocional. Cruzarme con Argentina y pelearnos a ver quién sigue...", explicó. Y cerró con una frase que reflejó su ambición en el torneo: "Cualquiera de las dos, firmo ya".