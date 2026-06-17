Pochettino se rindió ante Messi y eligió a qué selección preferiría enfrentar

El entrenador de Estados Unidos elogió al capitán argentino tras su triplete ante Argelia, calificó a la Albiceleste como la favorita del Mundial y habló de un posible cruce en las fases decisivas.
Mauricio Pochettino no escatimó elogios para Lionel Messi después de la goleada de Argentina sobre Argelia en el debut mundialista. El técnico de Estados Unidos, que compartió una etapa con el rosarino en PSG, destacó el nivel que sigue mostrando el capitán argentino y aseguró que trasciende cualquier análisis convencional. "Es de otro planeta. Es imposible... Cualquier comparación, cualquier metáfora que utilicemos, palabras para describirlo, es imposible, no sería justo", expresó.
El entrenador también se mostró impactado por el ambiente que rodea a la Selección Argentina y por la conexión que mantiene con sus hinchas. "Es increíble verlo, es increíble ver a la campeona del mundo con jugadores, con cuerpo técnico, ver a la afición... Es el único partido que se escuchaba más a la gente que a la transmisión de los comentaristas", afirmó al referirse a lo que observó durante el estreno de la Albiceleste en Kansas.
Además, Pochettino ubicó al equipo de Lionel Scaloni como el principal candidato a quedarse con el título. "Es el rival a batir, es la favorita. Ayer lo mostró en el primer partido, que siempre es difícil", sostuvo. La valoración cobra relevancia porque llega desde otro entrenador argentino que también participa de la Copa del Mundo y que comenzó el torneo con una contundente victoria de Estados Unidos sobre Paraguay.
Por último, el santafesino fue consultado sobre un hipotético cruce frente a España o Argentina en las instancias decisivas del Mundial. Aunque reconoció que enfrentarse a cualquiera de las dos selecciones sería una señal positiva para su equipo, admitió cuál sería su preferencia. "Sería una buena señal para nosotros. Es buenísimo. Sería una gran señal. Ahora... Me gustaría más cruzarme con España que con Argentina, por un tema emocional. Cruzarme con Argentina y pelearnos a ver quién sigue...", explicó. Y cerró con una frase que reflejó su ambición en el torneo: "Cualquiera de las dos, firmo ya".
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