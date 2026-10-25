Real Madrid venció al Barcelona con un doblete de Mbappé y le quitó el invicto

Cuando el partido parecía encaminado hacia un empate, Real Madrid aprovechó una pérdida de Gabriel Jesus para lanzar un contraataque decisivo: Bellingham recuperó la pelota y participó de la transición ofensiva, que terminó con una asistencia de Camavinga para Mbappé. El francés apareció nuevamente en el área y marcó el 2-1 definitivo, con el que completó su doblete y castigó otra desatención defensiva del Barcelona. Los cambios ofensivos de Flick no alcanzaron para evitar la derrota y el conjunto local se quedó sin respuestas en el cierre. Con este resultado, Real Madrid llegó a 24 puntos y quedó a tres de Barcelona (27) que se ubica en la cima del campeonato, por delante de Atlético de Madrid que tiene 25.