Real Madrid venció al Barcelona con un doblete de Mbappé y le quitó el invicto

El Merengue se impuso por 2-1 en el Camp Nou con dos tantos del delantero francés, terminó con la racha invicta del equipo de Hansi Flick y apretó la lucha por el primer puesto del campeonato español.
Real Madrid derrotó 2-1 al Barcelona en el Camp Nou, por la décima fecha de la liga española, y le quitó el invicto en el campeonato gracias a un doblete de Kylian Mbappé. El delantero francés abrió el marcador antes del descanso y sentenció el clásico en el tramo final, después de que Raphinha estableciera la igualdad para el conjunto de Hansi Flick. La victoria le permitió al equipo madridista recortar distancias en la pelea por el liderato y dejar sin premio el dominio de la pelota que tuvo el local durante varios pasajes del encuentro.
El Real Madrid encontró espacios para atacar y generó peligro desde los primeros minutos, pese a que Barcelona controló la posesión. Arda Guler avisó con dos remates y obligó a intervenir a Joan García, mientras que el conjunto azulgrana respondió con llegadas de Raphinha y Anthony Gordon. Cuando el Barcelona parecía estar más cerca de abrir el marcador, un error defensivo de Gerard Martín le permitió a Mbappé poner el 1-0 a los 42 minutos, luego de un centro rasante desde la izquierda.
En el comienzo del segundo tiempo, Barcelona buscó el empate con mayor intensidad y encontró la recompensa a los 61 minutos, cuando Pedri inventó una asistencia precisa para Raphinha. El volante amagó con rematar tras un tiro de esquina y filtró un pase que dejó al brasileño en posición de definir para el 1-1. El conjunto catalán estuvo cerca de dar vuelta el resultado, pero Lunin respondió con una gran atajada ante un cabezazo de Gerard Martín y sostuvo al equipo visitante. Más tarde, Lamine Yamal tuvo otra oportunidad con un disparo que pasó cerca del arco.
Cuando el partido parecía encaminado hacia un empate, Real Madrid aprovechó una pérdida de Gabriel Jesus para lanzar un contraataque decisivo: Bellingham recuperó la pelota y participó de la transición ofensiva, que terminó con una asistencia de Camavinga para Mbappé. El francés apareció nuevamente en el área y marcó el 2-1 definitivo, con el que completó su doblete y castigó otra desatención defensiva del Barcelona. Los cambios ofensivos de Flick no alcanzaron para evitar la derrota y el conjunto local se quedó sin respuestas en el cierre. Con este resultado, Real Madrid llegó a 24 puntos y quedó a tres de Barcelona (27) que se ubica en la cima del campeonato, por delante de Atlético de Madrid que tiene 25.
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