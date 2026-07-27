Gabriel Ávalos habló sobre la posibilidad de marcharse de Independiente

Además, Ávalos se refirió al triunfo a Estudiantes en donde abrió el marcador con una definición de primera dentro del área tras un envío de tiro libre. "Fue un partido complicado, duro y muy parejo. Pudimos encontrar el gol a través de una pelota parada y después apareció una gran atajada de Rey, que fue fundamental para mantener el resultado. Eso también habla del grupo, de lo comprometido que está y de lo que vamos a tratar de demostrar", cerró.

Ávalos lleva 11 goles y 5 asistencias en 18 partidos en Independiente en 2026. Sí, números que hablan por sí solo del presente del paraguayo en el Rojo. Ahora, el 9, que está en el radar de muchos equipos, continúa con la mente en el equipo de Gustavo Quinteros, que busca ser protagonista de este Torneo Clausura.