El delantero paraguayo, que le marcó a Estudiantes en el inicio del Rojo en el Torneo Clausura, expresó: "Tengo contrato y estoy cómodo".
Gabriel Ávalos habló sobre la posibilidad de marcharse de Independiente en medio de un gran presente, que lo llevó también a ser parte de la Selección de Paraguay en el Mundial 2026. El delantero, que marcó en el triunfo 2 a 0 a Estudiantes en el inicio del Rojo en el Torneo Clausura, fue contundente sobre su continuidad en la institución.
"Ahora estoy concentrado en lo que va a ser este torneo, mentalizado en lo que es Independiente. Después veremos qué pasa. Yo todavía tengo contrato, estoy cómodo, estoy tranquilo", expresó Ávalos, quien es la principal figura del Rojo desde su llegada para la temporada 2024.
"Representar a mi país en el Mundial fue algo grandioso. Siento un orgullo enorme por haber sido parte de algo tan lindo: creo que es el techo de todo futbolista. Pero ahora estoy concentrado en lo que viene con Independiente. Mi cabeza está puesta en este torneo y en ayudar al equipo", aseguró el delantero.
Además, Ávalos se refirió al triunfo a Estudiantes en donde abrió el marcador con una definición de primera dentro del área tras un envío de tiro libre. "Fue un partido complicado, duro y muy parejo. Pudimos encontrar el gol a través de una pelota parada y después apareció una gran atajada de Rey, que fue fundamental para mantener el resultado. Eso también habla del grupo, de lo comprometido que está y de lo que vamos a tratar de demostrar", cerró.
Ávalos lleva 11 goles y 5 asistencias en 18 partidos en Independiente en 2026. Sí, números que hablan por sí solo del presente del paraguayo en el Rojo. Ahora, el 9, que está en el radar de muchos equipos, continúa con la mente en el equipo de Gustavo Quinteros, que busca ser protagonista de este Torneo Clausura.
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