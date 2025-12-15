Trofeo de Campeones: cuándo y dónde se enfrentarán Platense y Estudiantes

El Calamar llegó a este encuentro tras consagrarse campeón del Torneo Apertura, luego de vencer por 1-0 a Huracán, mientras que el Pincha sacó el pasaporte a esta instancia luego quedarse con el Torneo Clausura, al ganarle por penales a Racing después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y suplementario.

En cuanto a la venta de entradas, la organización del partido informó que se realizará mediante el sitio web de Deportick. Este martes, desde las 14, comenzará la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles, también a partir de las 14, se habilitará la venta para socios de ambos clubes.

En caso de existir remanente, se comunicará posteriormente la posibilidad de compra para no socios.

Los precios de las entradas variarán según sector y condición de socio. Para Estudiantes, los valores irán desde los 50.000 pesos en populares para socios hasta los 150.000 en plateas para no socios.

Estudiantes de La Plata tiene un antecedente que lo llena de ilusión: en la edición de 2024 alzó el trofeo ante Vélez en el Estadio Madre de Ciudades tras un arrollador 3-0.