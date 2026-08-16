Preocupación por Jamal Musiala: se desvaneció durante el partido del Bayern Múnich

El volante alemán marcó el 3-1 ante Leipzig y poco después mostró signos de malestar; pudo retirarse del campo caminando y fue evaluado por los médicos.
Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el triunfo 3-1 del Bayern Múnich ante Leipzig, luego de desvanecerse sobre el campo de juego en el tramo final del encuentro. El futbolista alemán había ingresado durante el segundo tiempo y, tras convertir el tercer tanto de su equipo, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación. Se lo vio desorientado y con dificultades para mantenerse en pie, por lo que Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo.
La situación generó preocupación entre sus compañeros y el público, mientras los médicos de ambos equipos ingresaron inmediatamente al terreno de juego para asistir al futbolista. Musiala permaneció unos instantes tendido sobre el césped y luego recibió atención médica antes de abandonar el campo. Según trascendió, el jugador recibió el visto bueno del cuerpo médico y pudo retirarse caminando, aunque todavía se lo observaba algo aturdido.
El partido se disputó con temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor apareció como una posible explicación para el episodio. Sin embargo, hasta el momento no había un diagnóstico médico oficial que permitiera establecer con precisión qué provocó el desvanecimiento. Después del encuentro, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, llevó tranquilidad sobre el estado del futbolista: “Lo más importante es que está bien”, señaló.
Más allá del susto, Bayern Múnich se impuso 3-1 ante Leipzig y conquistó la Telekom Cup, aunque la celebración quedó rápidamente relegada por la preocupación alrededor de Musiala. El mediocampista había sido protagonista del triunfo con su ingreso durante el complemento y el gol que marcó para ampliar la ventaja. El club deberá seguir de cerca su evolución antes de determinar si el episodio tendrá alguna incidencia en su actividad deportiva.
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