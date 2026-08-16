Preocupación por Jamal Musiala: se desvaneció durante el partido del Bayern Múnich

Jamal Musiala protagonizó un momento de preocupación durante el triunfo 3-1 del Bayern Múnich ante Leipzig, luego de desvanecerse sobre el campo de juego en el tramo final del encuentro. El futbolista alemán había ingresado durante el segundo tiempo y, tras convertir el tercer tanto de su equipo, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación. Se lo vio desorientado y con dificultades para mantenerse en pie, por lo que Ismail Saibari se acercó rápidamente para sostenerlo.