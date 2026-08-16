Lens sorprendió al PSG y conquistó la Supercopa de Francia

El equipo local encontró la ventaja a los 32 minutos, cuando Udol envió un centro raso al segundo palo y Thauvin apareció para definir y establecer el 1-0. La situación se complicó para Lens poco después, ya que Antonio fue expulsado a los 39 minutos por una entrada sobre Akliouche. Con un jugador más, PSG buscó el empate antes del descanso y estuvo muy cerca con un potente remate de Doué que terminó contra el travesaño.