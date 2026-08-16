Lens sorprendió al PSG y conquistó la Supercopa de Francia

El equipo dirigido por Luis Enrique no pudo remontar pese a jugar con un hombre más durante casi todo el complemento y cayó ante su público por 1-0.
Lens dio el gran golpe y venció 1-0 al PSG para conquistar la Supercopa de Francia. Florian Thauvin marcó el único tanto de la final y le permitió al conjunto local quedarse con el trofeo frente a su gente. El campeón de Europa había comenzado mejor y manejó la pelota durante buena parte del primer tiempo, pero no consiguió transformar su dominio en goles ante una defensa que logró contener los ataques encabezados por Kvaratskhelia y Doué.
El equipo local encontró la ventaja a los 32 minutos, cuando Udol envió un centro raso al segundo palo y Thauvin apareció para definir y establecer el 1-0. La situación se complicó para Lens poco después, ya que Antonio fue expulsado a los 39 minutos por una entrada sobre Akliouche. Con un jugador más, PSG buscó el empate antes del descanso y estuvo muy cerca con un potente remate de Doué que terminó contra el travesaño.
Durante el complemento, Luis Enrique movió el banco para aumentar el poder ofensivo del PSG y mandó a la cancha a Dembélé, Fabián y Nuno Mendes. Sin embargo, Lens resistió los ataques parisinos gracias a su orden defensivo y a una gran actuación del arquero Risser. Dembélé tuvo una ocasión inmejorable a 9 del final, pero su remate desde el área chica se fue por encima del travesaño, mientras que el guardameta local también respondió ante los intentos de Doué.
El tramo final tuvo otra expulsión, esta vez para Nuno Mendes, quien recibió la roja por un manotazo a un rival, lo que redujo todavía más las posibilidades del PSG de encontrar la igualdad. Lens incluso marcó el segundo, aunque la acción fue anulada por una infracción previa. Sin tiempo para más, el conjunto local sostuvo el 1-0 y se consagró campeón por primera vez de la Supercopa de Francia, en una noche histórica frente a su público.
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