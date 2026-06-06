Primera Nacional: un jugador fue herido por un proyectil lanzado desde la tribuna rival

Inicialmente, el relator del encuentro intentó llevar un poco de información sobre este asunto, ya que las cámaras no captaron lo que había ocurrido: “Aparentemente, habría sido un petardo, un proyectil, lo que habría impactado contra el arquero. Es una locura lo que ha pasado”. Más tarde, cuando el guardameta era retirado en ambulancia, brindaron más claridad: “Nos confirman que le explotó un petardo cerca”.

Embed SE SUSPENDIÓ San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago por esto que ocurrió con Facundo Masuero, arquero del Matador, que fue retirado en AMBULANCIA tras ser alcanzado por un petardo.



Tremendo. pic.twitter.com/mOf4ap0vbC — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 6, 2026

En el mismo sentido, el portal Tiempo de San Juan brindó un relato más profundo sobre este episodio: “Cuando el primer tiempo ya había finalizado y los jugadores se preparaban para dirigirse a los vestuarios, el arquero visitante, Facundo Masuero, se agachó para recoger sus pertenencias, entre ellas una botella de agua, y en ese momento un petardo explotó cerca de él”. “La detonación dejó al guardameta aturdido y tendido sobre el césped. De inmediato ingresó el cuerpo médico para asistirlo”, concluyeron.

La entidad de Mataderos dio un comunicado en redes sociales: “Al finalizar el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Hilario Sánchez, nuestro arquero Facundo Masuero sufrió una lesión tras el impacto de un elemento de estruendo arrojado desde la tribuna local“.

“El jugador debió ser trasladado a un centro de salud para su atención. Al no estar garantizada la seguridad de los protagonistas, el encuentro fue suspendido. Fuerza, Facu”, subrayaron entorno a un duelo favorable al Santo por 1-0 gracias al gol de Sebastián Jaurena a los 36 minutos de juego.