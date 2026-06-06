Primera Nacional: un jugador fue herido por un proyectil lanzado desde la tribuna rival

Facundo Masuero, arquero de Nueva Chicago, sufrió la explosión cercana de un petardo arrojado por la hinchada local de San Martín de San Juan. El partido fue suspendido.
La violencia volvió a ser protagonista del fútbol argentino. Facundo Masuero, arquero de Nueva Chicago, fue herido por un proyectil lanzado por los hinchas de San Martín de San Juan en el estadio Hilario Sánchez. El partido por la fecha 17 de la Zona B de la Primera Nacional fue suspendido frente a la falta de garantías de seguridad.
San Martín de San Juan se imponía 1 a 0 a Nueva Chicago tras los primeros 45 minutos de juego. Y después del pitazo del final del primer tiempo ocurrió el acto de violencia: Masuero sufrió el impacto cercano de un petardo que lo dejó tirado en el césped rodeado de compañeros y rivales.
Inicialmente, el relator del encuentro intentó llevar un poco de información sobre este asunto, ya que las cámaras no captaron lo que había ocurrido: “Aparentemente, habría sido un petardo, un proyectil, lo que habría impactado contra el arquero. Es una locura lo que ha pasado”. Más tarde, cuando el guardameta era retirado en ambulancia, brindaron más claridad: “Nos confirman que le explotó un petardo cerca”.
En el mismo sentido, el portal Tiempo de San Juan brindó un relato más profundo sobre este episodio: “Cuando el primer tiempo ya había finalizado y los jugadores se preparaban para dirigirse a los vestuarios, el arquero visitante, Facundo Masuero, se agachó para recoger sus pertenencias, entre ellas una botella de agua, y en ese momento un petardo explotó cerca de él”. “La detonación dejó al guardameta aturdido y tendido sobre el césped. De inmediato ingresó el cuerpo médico para asistirlo”, concluyeron.
La entidad de Mataderos dio un comunicado en redes sociales: “Al finalizar el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Hilario Sánchez, nuestro arquero Facundo Masuero sufrió una lesión tras el impacto de un elemento de estruendo arrojado desde la tribuna local“.
“El jugador debió ser trasladado a un centro de salud para su atención. Al no estar garantizada la seguridad de los protagonistas, el encuentro fue suspendido. Fuerza, Facu”, subrayaron entorno a un duelo favorable al Santo por 1-0 gracias al gol de Sebastián Jaurena a los 36 minutos de juego.
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