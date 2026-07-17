Quién es el árbitro que dirigirá la final mundialista entre Argentina y España

El esloveno Slavko Vincic dirigirá el partido decisivo de la Copa del Mundo a disputarse el domingo en Nueva York. Sus antecedentes son claramente mejores con La Roja.
La FIFA anunció al árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, a disputarse el domingo desde las 16 en Nueva York. Se trata del esloveno Slavko Vincic (46 años), quien tiene mejores antecedentes con el combinado europeo, que con el seleccionado sudamericano.
Vincic fue el árbitro de la última derrota de Argentina en un Mundial, que fue contra Arabia Saudita en el estreno en Qatar 2022, que terminó de la mejor manera posible, con la tercera estrella en la camiseta. Y, como si fuera poco, España no perdió nunca con él como árbitro.
Por su parte, España está invicta con este árbitro, en cinco partidos. Su primer partido fue en 2017: 2 a 2 ante Colombia en un amistoso. En la Eurocopa 2020: 0 a 0 ante Suecia. En la semifinal de la Nations League 2024: 2 a 1 a Italia. En la Euro 2024 dirigió dos veces: 1 a 0 a Italia en fase de grupos y 2 a 1 a Francia en semifinales.
En este Mundial, Vincic fue juez central en Marruecos 1 - Brasil 1 y en Argelia 2 - Jordania 1 por la fase de grupos. En 16avos de final: México 2 - Ecuador 0. Allí expulsó a Piero Hincapié por taparse la boca para hablar, algo que el reglamento reclama en forma taxativa.
No había sido designado en octavos de final, cuartos y semifinal, señal clara de que la FIFA lo guardaba para la definición. Se impuso al iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, que también figuraba como candidato. Los franceses Turpin y Letexier, considerados de los mejores del mundo, no pudieron entrar en la consideración por llegar los Blues a la semi del torneo.
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