Quiénes son los futbolistas de Benín, el desconocido rival en la despedida de Messi

Yohan Roche (29): marcador central de Iraklis, de Grecia. Tiene nacionalidad francesa y experiencia en el fútbol europeo.

Mohamed Tijani (29): defensor de Yverdon, de Suiza. Fue titular ante Burkina Faso y Mauritania.

Tamimou Ouorou (23): lateral izquierdo de CSKA Sofia, de Bulgaria. Es una de las alternativas jóvenes del seleccionado.

Hassane Imourane (23): mediocampista defensivo de Grasshoppers, de Suiza. Aporta recuperación y equilibrio en la mitad de la cancha.

Sessi D'Almeida (30): volante central y capitán de Benín. Nació en Francia y pasó por Bordeaux, Valenciennes, Pau, Barnsley, Blackpool, Yeovil y Apollon antes de llegar a Neftci Baku, de Azerbaiyán.

Rafael Aloko (19): extremo de Charlotte, de Estados Unidos. Fue la gran figura del último triunfo de Benín, ya que convirtió los dos goles ante Mauritania. Su valor de mercado está estimado en un millón de euros.

Junior Olaitan (24): mediocampista ofensivo de Besiktas, de Turquía. Es el futbolista más caro del plantel, con una cotización estimada en 7 millones de euros, y una de las principales amenazas para Argentina.

Yamirou Ouorou (20): extremo de Horsens, de Dinamarca. Es otra de las apuestas jóvenes del seleccionado africano.

Aiyegun Tosin (28): delantero de Lorient, de Francia. Está valuado en 1,8 millones de euros y ya convirtió en las Eliminatorias ante Burkina Faso.

Dokou Dodo (22): mediocampista de Arab Contractors, de Egipto. Ingresó durante los últimos minutos frente a Mauritania.

Olatoundji Tessilimi (21): extremo de Dukla Prague, de la segunda división de República Checa. Antes pasó por SJK de Finlandia.

Matteo Ahlinvi (27): volante de Farul Constanta, de Rumania. Ingresó en el tramo final del último encuentro.

Attidjikou Samadou (22): mediocampista de Smouha, de Egipto. Ante Mauritania entró durante el tiempo de descuento.