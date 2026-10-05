Benín a los pies de Messi: "Es el Dios del fútbol"

El zaguero, además, recordó su seguimiento de la última Copa del Mundo y contó cuál fue su deseo durante aquella competencia. "He visto los partidos de la Selección en el Mundial. Me hubiese gustado que Argentina le gane a España".

Sobre lo que espera de su equipo, el defensor prefirió no profundizar demasiado en cuestiones tácticas y puso el foco en la experiencia que tendrán por delante: "Benín es un equipo muy bueno para jugar. No puedo hablar de Benín ahora, porque hay que disfrutar este partido. Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena".

Argentina recibirá a Benín este martes desde las 20:00 en el estadio Monumental, en un amistoso que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi de la Selección Mayor, lo que será el cierre de una etapa de más de 21 años con la camiseta albiceleste.