Benín a los pies de Messi: "Es el Dios del fútbol"

El defensor Mohamed Tijani recorrió Buenos Aires, habló del encuentro en el Monumental y sorprendió al contar cómo piensa enfrentar al capitán argentino en una noche histórica.
Los jugadores de Benín aprovecharon su estadía en Buenos Aires para recorrer la ciudad y vivir como turistas las horas previas a un compromiso que quedará marcado en la historia de su seleccionado, en las horas previas del partido en el Monumental.
Mohamed Tijani, defensor del conjunto africano, fue entrevistado por C5N mientras salía de un bazar, y entre sus compras, eligió un recuerdo bien argentino para llevarle a su familia: "Me llevo un mate de Argentina para mi hijo".
Pero el futbolista también dejó una contundente definición sobre el capitán de la Albiceleste, debido a que, sin necesidad de que se lo consultaran, afirmó: "Messi es el mejor del mundo, el Dios del fútbol".
A la hora de imaginar el duelo frente al número 10, su respuesta volvió a llamar la atención porque lejos de plantear una estrategia especial para intentar neutralizarlo, sostuvo: "A Messi no hay que marcarlo, no hay un plan especial para defender, hay que disfrutar este partido y nada más".
El zaguero, además, recordó su seguimiento de la última Copa del Mundo y contó cuál fue su deseo durante aquella competencia. "He visto los partidos de la Selección en el Mundial. Me hubiese gustado que Argentina le gane a España".
Sobre lo que espera de su equipo, el defensor prefirió no profundizar demasiado en cuestiones tácticas y puso el foco en la experiencia que tendrán por delante: "Benín es un equipo muy bueno para jugar. No puedo hablar de Benín ahora, porque hay que disfrutar este partido. Vamos a dar todo para que esta fiesta sea muy buena".
Argentina recibirá a Benín este martes desde las 20:00 en el estadio Monumental, en un amistoso que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi de la Selección Mayor, lo que será el cierre de una etapa de más de 21 años con la camiseta albiceleste.
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