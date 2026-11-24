El defensor no logró consolidarse en el fútbol brasileño y la dirigencia de Diego Milito ya realizó sondeos para conocer sus condiciones dado que tampoco pudieron encontrar su reemplazo.
Racing comenzó a planificar la temporada 2027 después de un año para el olvido y uno de los nombres que aparece en carpeta para reforzar el plantel es el de Gabriel Rojas. El lateral izquierdo, actualmente en Cruzeiro de Brasil, podría regresar a la Academia, donde dejó un buen recuerdo por sus actuaciones y los títulos conseguidos. La dirigencia encabezada por Diego Milito ya habría realizado los primeros sondeos para conocer su situación contractual.
El defensor llegó al fútbol brasileño a mediados de 2026, cuando Cruzeiro desembolsó seis millones de dólares para incorporarlo, pero hasta el momento no consiguió la continuidad que esperaba. A principios de noviembre, en diálogo con DSports, reconoció que todavía atraviesa un proceso de adaptación y que no está teniendo los minutos deseados.
"Arranqué jugando, pero me está costando la adaptación y el idioma. No estoy teniendo los minutos que deseaba, pero siempre se prioriza el grupo", explicó. Aunque fue titular en los últimos tres compromisos del equipo, todavía no logró convertirse en una pieza indiscutida para Artur Jorge.
La operación, de todas maneras, no será sencilla para Racing, ya que Rojas tiene contrato con Cruzeiro hasta diciembre de 2029 y su pase está valuado en aproximadamente 4,3 millones de dólares. Además, el club brasileño tiene decidido adquirir definitivamente la ficha del uruguayo Matías Viña, una situación que podría reducir todavía más las oportunidades del argentino de consolidarse como titular. Por eso, cualquier negociación dependerá de la predisposición de la institución de Belo Horizonte para desprenderse del futbolista.
Del lado del jugador, en cambio, existe una señal favorable para la Academia. Rojas nunca ocultó el cariño que siente por Racing y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de regresar al fútbol argentino. "Le tengo mucho cariño a Racing, por todo lo que viví, tengo muchos amigos ahí y viví momentos muy lindos: ganamos títulos y fue el club que me permitió llegar a la Selección Argentina", había expresado. También dejó en claro que contempla una vuelta al país, aunque remarcó que primero debe existir un acuerdo entre las instituciones.
Después de quedar eliminado durante la etapa regular del Torneo Clausura y no conseguir la clasificación a ninguna competencia internacional, Racing necesita reconstruir su plantel para volver a ser protagonista en 2027. En ese escenario, la posibilidad de repatriar a Rojas aparece como una alternativa atractiva para reforzar el lateral izquierdo con un futbolista que conoce el club y ya demostró su nivel. Por ahora hubo sondeos y el interés está sobre la mesa, pero la duración de su contrato y el costo de la operación serán los principales obstáculos para concretar su regreso.
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