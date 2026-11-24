Gabriel Rojas durante su paso por la Selección Argentina.

Del lado del jugador, en cambio, existe una señal favorable para la Academia. Rojas nunca ocultó el cariño que siente por Racing y manifestó en reiteradas oportunidades su intención de regresar al fútbol argentino. "Le tengo mucho cariño a Racing, por todo lo que viví, tengo muchos amigos ahí y viví momentos muy lindos: ganamos títulos y fue el club que me permitió llegar a la Selección Argentina", había expresado. También dejó en claro que contempla una vuelta al país, aunque remarcó que primero debe existir un acuerdo entre las instituciones.

Después de quedar eliminado durante la etapa regular del Torneo Clausura y no conseguir la clasificación a ninguna competencia internacional, Racing necesita reconstruir su plantel para volver a ser protagonista en 2027. En ese escenario, la posibilidad de repatriar a Rojas aparece como una alternativa atractiva para reforzar el lateral izquierdo con un futbolista que conoce el club y ya demostró su nivel. Por ahora hubo sondeos y el interés está sobre la mesa, pero la duración de su contrato y el costo de la operación serán los principales obstáculos para concretar su regreso.