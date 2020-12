Racing Club pegó primero y sueña con las semifinales

Es cierto que un gol no es una gran diferencia, pero el hecho de que no le hayan marcado en casa es de vital importancia. Más que nada considerando que La Bombonera sin público no es La Bombonera. El equipo de Sebastián Beccacece jugará sin presión y si logra anotar va a complicar y mucho a un rival que hace ya un par de semanas que no encuentra el camino, ni en la Copa ni en el torneo local.

Poco se vio en la primera mitad en la que Racing manejó mejor la pelota, principalmente cuando la misma pasó por los pies de Matías Rojas, Leonel Miranda y Lorenzo Melgarejo. Pero el equipo de Sebastián Beccacece llegó hasta las puertas del área. De ahí en adelante no supo como resolver o no pudo. A la hora de buscar acciones de riesgo en favor de local, sólo se puede encontrar un disparo cruzado y desviado de Leonardo Sigali, en una de sus escaladas desde el fondo.

Boca no encontró fútbol en sus jugadores más talentosos. Al igual que en el encuentro de la semana anterior ante el Inter, estuvieron bien controlados Edwin Cardona, Carlos Tevez y Eduardo Salvio y a la visita le costó tener el balón. Y cuando lo tuvo, terminó mal la mayoría de las jugadas. Sin embargo, el equipo xeneize, a diferencia de lo que había hecho ante el conjunto de Porto Alegre, presionó mejor. Y a partir de pelotas recuperadas logró hilvanar sus mejores ataques.

En los 20 minutos finales, los futbolistas xeneizes desataron rápidas réplicas en las que estuvieron cerca de abrir el marcador. Primero con un disparo de Carlos Tevez a los 29 y luego con sendos remates de los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra que exigieron buenas salvadas del arquero local. Sin mantener el control de la pelota, la visita fue más peligrosa en esos 45 minutos iniciales en los que no hubo demasiada claridad.

Durante el primer cuarto de hora de la parte complementaria el trámite no varió en demasía. Repuntó algo Tevez y en una de sus mejores acciones del partido dejó solo a Leonardo Jara dentro del área, pero el lateral no dominó bien la pelota que fue a morir a las manos de Arias.

Pero cuando nadie lo esperaba, sobre los 14 minutos, Racing se puso en ventaja. Los locales lateralizaron el juego de derecha a izquierda hasta que Mena sacó un centro preciso que Melgarejo cabeceó con fuerza para dejar sin chances a Andrada. No había llegado mucho hasta ahí la Academia, pero su mayor prolijidad tuvo su premio en la mejor jugada que hilvanó a lo largo del partido.

Miguel Angel Russo hizo ingresar a Mauro Zárate y Boca tuvo algo más de profundidad. Dispuso de una chance clara para empatar el encuentro a 7 minutos del final del tiempo reglamentario, pero Franco Soldano, otro que había venido desde el banco, elevó su remate por encima del travesaño desde la puerta del área chica.

En el final Racing tuvo alguna chance para marcar el segundo y aunque no lo logró se llevó el primer chico. No fue más que Boca, pero su mayor orden y su eficacia para resolver frente al arco rival justificaron una victoria que vale oro y le permite ir a La Bombonera con el ánimo bien arriba.

