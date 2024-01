Racing: el defensor apuntado y el futuro de Gabriel Arias

Costas ya cuenta con el arquero Facundo Cambeses, el mediocampista Bruno Zuculini, el extremo Santiago Solari y los delanteros Adrián Martínez y Maximiliano Salas como incorporaciones, y en las próximas horas se podría cerrar el arribo de Santiago Sosa, volante ex River con presente en el Atlanta United de la MLS, a préstamo con opción de compra. Pero el DT insiste con sumar uno o dos zagueros centrales.

Y en ese puesto, el nuevo nombre que surgió es el de Emanuel Gularte. El uruguayo de 26 años se desempeña en el Querétaro mexicano y ha sido uno de los pilares del equipo en el segundo semestre del año pasado, por lo que parece difícil sacarlo. Sobre todo teniendo en cuenta el contrato que el charrúa percibe.

A su vez, fue ofrecido Federico Rasmussen, de 31 años, con presente en Godoy Cruz. Si bien Costas no lo descartó, pretende buscar otras alternativas antes de avanzar por el ex Sarmiento, que jugó el Mundial Sub 17 de 2009 con la Selección Argentina.

rasmussen.webp Federico Rasmussen, otra de las posibilidades de Racing.

Los nombres de Gularte y Rasmussen aparecen como alternativas tras las negociaciones caídas por Lucas Villalva y Mateo Antoni: el de Argentinos Juniors prefiere esperar ofertas del exterior, mientras que el uruguayo, campeón del Mundial Sub 20 en 2023 y de último destacado paso por Liverpool de Montevideo, tendría propuestas concretas del fútbol europeo.

No son los primeros centrales que se le caen al club de Avellaneda: Emanuel Mammana prefirió ir a Vélez, David Martínez se quedará en River, y tanto Agustín Rogel como William Tesillo fueron descartados por motivos económicos. Costas pretende sumar dos centrales: uno diestro y uno zurdo, ya que solo cuenta con Leonardo Sigali, Nazareno Colombo, y los juveniles Nicolás Kozlovski y Santiago Quirós.

Arias definió su futuro: se queda en Racing

Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2025, el arquero chileno de 36 años barajó la posibilidad de irse en este mercado de pases luego de casi seis años en Racing. Sin embargo, tuvo una charla con Costas en la que el DT le hizo saber sus ganas de contar con él y Arias le confirmó que se quedará.

gabriel-arias_862x485.webp Gabriel Arias seguirá siendo el arquero de Racing.

De ese modo, peleará el puesto con el refuerzo Facundo Cambeses, que a priori comenzará siendo suplente. Así, Matías Tagliamonte podría salir y tiene ofertas del fútbol argentino, entre ellas de Tigre. También busca club Gastón Gómez, quien volvió de su préstamo en Vélez.