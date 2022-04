Racing ganó en Paraná, hizo historia y acaricia los cuartos

Con este resultado, el equipo de Fernando Gago, que jugó un primer tiempo incómodo y no la pasó bien como hace rato no se veía, se mantiene como el único invicto de la Copa de la Liga Profesional y, en caso de que no sumen Sarmiento o Argentinos esta fecha, se clasificará a los cuartos de final.

La Academia se puso en ventaja ya desde el arranque y parecía que se llevaba por delante al Patrón. Sin embargo, después de que Correa anotara el 1-0 a los ocho minutos de juego, tras picársela al arquero después de un pase largo de Nery Domínguez, sufrió el empate. Aunque pudo volver arriba, sufrió en el final por un error insólito de Edwin Cardona.

El empate de Patronato llegó rápido. A los trece, Lucas Barrios mandó el centro, Jonathan Herrera la bajó en el punto penal y llegó de frente Nicolás Castro para dejar atónito a Chila Gómez.

Antes del descanso, al elenco de Avellaneda le dieron un penal muy polémico por una mínima sujeción a Orban dentro del área. El encargado de cambiarlo por gol fue Matías Rojas, que con su zurda implacable la cruzó a media altura.

El complemento inició con otro gol calcado de Correa para estirar las diferencias. Otra vez, Nery Domínguez envió el pelotazo frontal entre medio de los centrales del local, el delantero esperó el pique y la mandó por arriba ante la salida del guardameta. Entonces se encarriló la victoria de Racing.

La imagen que dejaba la Academia se manchó cuando al primer minuto de adición el colombiano Cardona, increíblemente, quiso salir jugando del área, dio un pase al medio equivocado y se la cedió a Axel Rodríguez, que puso el 3-2 definitivo.

Patronato salió a buscarlo y al final casi lo empata, después de que la Academia se quedara con uno menos por la expulsión de Orban, tras un grosero error del VAR que no vio una falta previa de Gudiño.

Ganó Racing, fastidioso por momentos, sin poder desplegar su fútbol al cien por cien, pero efectivo por esa confianza que lo acompaña. Aunque padeció más de la cuenta, sigue haciendo historia y quedó a un paso del primer objetivo: los cuartos de final de la Copa de la Liga.

SÍNTESIS

Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Oliver Benítez, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Gabriel Gudiño, Franco Leys, Nicolás Castro y Sebastián Medina; Jonathan Herrera y Lucas Barrios. DT: Facundo Sava.

Racing Club: Gastón Gómez; Iván Pillud, Nery Domínguez, Lucas Orban y Eugenio Mena; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Gabriel Hauche, Javier Correa, Matías Rojas. DT: Fernando Gago.

Goles en el primer tiempo: 8min. Correa (R); 13min. Castro (P); 39min. Rojas (R).

Goles en el segundo tiempo: 11min. Correa (R); 46min. Rodríguez (P).

Cambios: 10min. Axel Rodríguez por Barrios (P), Diego García por Medina (P); 21min. Juan Cáceres por Moreno (R), Edwin Cardona por Alcaraz (R), Gonzalo Piovi por Mena (R); 25min. Benjamín Garré por Hauche (R).29min. Mauro Ortiz por Herrera (P), Juan Barinaga por Leyes (P); 32min. Maicol Quiróz por Pillud (R); 40min. Jorge Valdéz Chamorro por Castro (P).

Incidencia: a los 48 minutos de la segunda etapa fue expulsado el defensor de Racing Lucas Orban.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.