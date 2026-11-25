El jugador dejó un buen recuerdo en los hinchas de la Academia.

Alcaraz debutó profesionalmente con la camiseta de Racing en 2020 y dejó un recuerdo especial entre los hinchas por el gol que le dio el Trofeo de Campeones a la Academia frente a Boca, antes de marcharse al Southampton en enero de 2023. Después de disputar seis meses en la Premier League y pasar por el Championship, tuvo un préstamo en Juventus durante el inicio de 2024. En agosto de ese año fue comprado por Flamengo a cambio de 18 millones de euros y, una temporada más tarde, regresó al fútbol inglés para incorporarse al Everton.