La Academia pretende incorporar al volante a préstamo para la próxima temporada, pero el club inglés prioriza una transferencia definitiva después de haber invertido 15 millones de dólares por su pase.
Racing trabaja en el armado del plantel para la próxima temporada y uno de los nombres que pretende recuperar es el de Carlos Alcaraz. La dirigencia de la Academia ya mantuvo contactos con el volante de 23 años para conocer su situación y avanzar en una posible vuelta a Avellaneda, aunque la principal dificultad está en la postura del Everton. El club inglés está dispuesto a desprenderse del futbolista, pero pretende hacerlo mediante una venta y no contempla, por ahora, la posibilidad de cederlo a préstamo.
La intención de Racing es conseguir su incorporación a través de una cesión, ya que no está en condiciones de afrontar una transferencia por las cifras que pretende el conjunto de la Premier League. Everton desembolsó 15 millones de dólares más tres millones en bonos para comprarle el pase a Flamengo y buscará recuperar una parte importante de esa inversión. Además, existe una cuestión contractual que puede complicar la operación, porque el vínculo de Alcaraz finaliza en junio de 2027 y debería renovarlo si sale cedido.
El interés del conjunto de Avellaneda también se explica por la escasa participación que tuvo el volante durante la actual temporada. Alcaraz apenas disputó 49 minutos entre la Premier League y la Copa de la Liga, competencia en la que consiguió convertir un gol. Esa falta de continuidad alimenta las posibilidades de una salida y también habría generado el visto bueno del propio jugador para regresar al fútbol argentino. De todas maneras, Racing deberá esperar el desarrollo del mercado de pases y ver si el jugador puede influir para modificar la postura de Everton.
Alcaraz debutó profesionalmente con la camiseta de Racing en 2020 y dejó un recuerdo especial entre los hinchas por el gol que le dio el Trofeo de Campeones a la Academia frente a Boca, antes de marcharse al Southampton en enero de 2023. Después de disputar seis meses en la Premier League y pasar por el Championship, tuvo un préstamo en Juventus durante el inicio de 2024. En agosto de ese año fue comprado por Flamengo a cambio de 18 millones de euros y, una temporada más tarde, regresó al fútbol inglés para incorporarse al Everton.
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