Racing y Vélez se miden con la cabeza en la Copa

El cotejo se jugará este sábado en el estadio José Amalfitani, en el barrio porteño de Liniers, a partir de las 20.30, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por TNT Sports.

Un Vélez-Racing en el inicio de una LPF siempre es seductor y promesa de partido de atractivo desarrollo, pero esta vez la expectativa se ve diezmada debido a que a ambos el comienzo del certamen los ubica en plena competencia por la Copa Libertadores y en una instancia de eliminación directa.

Racing viene de lograr un buen empate ante San Pablo de Brasil como visitante (1-1) y el martes próximo define la llave en el Cilindro; mientras que Vélez superó a Barcelona de Ecuador como local (1-0) y viajará a Guayaquil para el desquite el miércoles venidero.

Juan Antonio Pizzi en la "Academia" y Mauricio Pellegrino en Vélez van a reservar a su mejores elementos pensando en el pase a los cuartos de final del torneo continental, por lo tanto el debut en la LPF pasó a un segundo plano por más que coloquen en el campo de juego el equipo más competitivo posible.

Racing precisamente llegó a la final de la Copa de la LPF eliminado a Vélez, en Liniers, tras un 0-0 y definición desde el punto penal. El equipo velezano fue el de mejor campaña en le etapa clasificatoria teniendo como figuras a dos jóvenes surgidos de inferiores como Thiago Almada y Luca Orellano.

Por su parte Racing jugó la final y perdió 3-0 ante Colón luego de haber eliminado a Boca en semifinales tras otro 0-0 y tiros desde los 11 metros. El común denominador de esa campaña en la fase final fue la falta de gol del equipo, pese a la presencia de Enzo Copetti y Tomás Chancalay, y que casi no pateó al arco en los tres cotejos.

En el partido ante San Pablo la oncena de Pizzi mostró un buen rendimiento es incluso pudo haber ganado, con uno de los refuerzos, Lisandro López, en el banco tras su regreso de la MLS ,y el delantero llegado de Santos Laguna de México Javier Correa, ingresando en el segundo período.

En Vélez llegó como refuerzo el arquero boliviano Carlos Lampe (de fugaz paso por Boca en 2018), aunque no juega mañana porque no cumplió con los días de confinamiento que demanda el protocolo de Covid-19. El velezano se desprendió del arquero ecuatoriano Alexander Domínguez, el uruguayo Hernán de la Fuente, el peruano Luis Abram y el chileno Pablo Galdames (libres), y no tendrá a Thiago Almada, con el seleccionado argentino que participará de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En el historial del profesionalismo jugaron en 173 ocasiones, con ventaja para Racing de 61 triunfos contra 50 de Vélez y 62 empates.

PROBABLES FORMACIONES

Vélez Sarsfield: Matías Borgogno; Sergio Ulibarri, Damián Fernández, Lautaro Giannetti y Nazareno Romero; Ricardo Álvarez y Gerónimo Poblete; Luca Orellano, Nicolás Garayalde y Florián Monzón; Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Imanol Segovia, Nery Dominguez o Leonardo Sigali e Ignacio Galván; Marcelo Meli y Julián López; Matías Rojas y Maximiliano Lovera; Darío Cvitanich y Joaquín Correa. DT: Juan Antonio Pizzi.

Arbitro: Germán Delfino.

Cancha: Vélez Sarsfield.

Hora de inicio: 20.30

TV: TNT Sports.