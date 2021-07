Real Madrid y Manchester City quieren a Robert Lewandowski

La puja no será complicada solo por ser dos grandes clubes los interesados, sino que también el Bayern no estaría dispuesto a que su goleador se retire.



Al conjunto de Madrid se le complicó la compra del francés Kilyan Mbappé debido a que el PSG no querría dejar ir a su delantero y es por esto que el nuevo entrenador del plantel propuso otro nombre para la lista de posibles refuerzos. Carlo Ancelotti fue quien sugirió a Lewandoswki.

Cabe destacar que la situación económica que atraviesa el Merengue es complicada y si la lucha se centrara en lo económico las cosas no serían sencillas para el club.

Por el lado del Manchester City, el director técnico Josep Guardiola continúa en la búsqueda de un 9 con jerarquía y las prioridades en este momento apuntan directamente al goleador polaco.

Si bien tanto el equipo inglés como el español están dispuestos a pujar por el futbolista, también tienen en claro que el Bayern Munich es un club considerado poco vendedor. Esto quiere decir que no se desprenderá de su delantero tan fácilmente y que las negociaciones serán bastantes complicadas.