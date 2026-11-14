Reducido de la Primera Nacional: los resultados de los octavos de final

Atlanta, Ciudad Bolívar, Colón y Gimnasia de Jujuy avanzaron a los cuartos de final de la definición por el segundo ascenso, mientras que el duelo entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido por una agresión al arquero visitante. Este domingo continúan los cruces.
El Reducido de la Primera Nacional 2026 puso en marcha este sábado su primera ronda, con siete cruces mano a mano que definirán a los equipos que avanzarán a los cuartos de final en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional. A los siete ganadores se sumará el perdedor de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, que se enfrentarán este domingo a las 17.
Atlanta igualó 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires en el estadio Don León Kolbowski y consiguió el pasaje a los cuartos de final gracias a la ventaja deportiva. El Bohemio comenzó en desventaja, pero reaccionó rápidamente y llegó al empate para sostener sus posibilidades en el encuentro. Como había terminado mejor ubicado en la tabla general, el conjunto de Villa Crespo contó con ese beneficio reglamentario y logró avanzar de ronda sin necesidad de imponerse en el marcador.
Por su parte, Ciudad Bolívar protagonizó una de las sorpresas de la jornada al derrotar 2-1 a Temperley en condición de visitante y eliminarlo del certamen. El Gasolero había comenzado arriba gracias al gol de Gabriel Hauche, pero las Águilas reaccionaron, dieron vuelta el resultado y se quedaron con una clasificación histórica. De esta manera, el equipo bonaerense continúa en carrera por el segundo ascenso y dejó en el camino a uno de los conjuntos que buscaba llegar a la máxima categoría.
En la continuidad del sábado, Colón venció 1-0 a Midland en Santa Fe y consiguió la clasificación a los cuartos de final. El Sabalero contaba con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la tabla general, por lo que un empate le alcanzaba para avanzar de ronda, pero logró quedarse con el triunfo gracias al gol de Federico Rasmussen en el cierre del primer tiempo. De esta manera, el conjunto santafesino dio un paso importante en su objetivo de conseguir el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Deportivo Madryn le ganaba 3-1 a Deportivo Maipú cuando una bomba de estruendo explotó cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi, quien quedó tendido en el campo de juego y debió recibir atención médica. Ante la negativa del conjunto mendocino de continuar el partido por lo sucedido, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspenderlo. Ahora, la AFA deberá resolver cómo continúa la serie, que se disputa a partido único y en la que el equipo local cuenta con ventaja deportiva.
En el último turno del sábado, Gimnasia de Jujuy le ganó 2-0 a Almirante Brown con goles de Mauro Cachi, de penal, y de Abel Argañaraz. El encuentro se definió en el complemento y el resultado le permite al conjunto jujeño seguir con vida en la definición del segundo ascenso a la Liga Profesional.
Atlanta 1-1 Estudiantes BA | Finalizado
Temperley 1-2 Ciudad Bolivar | Finalizado
Colón 1-0 Midland | Finalizado
Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú | Suspendido
Gimnasia (Jujuy) 2-0 Almirante Brown | Finalizado
Deportivo Morón vs. Colegiales | Domingo, 15 horas
Ferro vs. Gimnasia y Tiro | Domingo, 20:30 horas
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