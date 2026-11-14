Reducido de la Primera Nacional: los resultados de los octavos de final

Deportivo Madryn le ganaba 3-1 a Deportivo Maipú cuando una bomba de estruendo explotó cerca del arquero visitante, Nahuel Galardi, quien quedó tendido en el campo de juego y debió recibir atención médica. Ante la negativa del conjunto mendocino de continuar el partido por lo sucedido, el árbitro Bryan Ferreyra decidió suspenderlo. Ahora, la AFA deberá resolver cómo continúa la serie, que se disputa a partido único y en la que el equipo local cuenta con ventaja deportiva.

En el último turno del sábado, Gimnasia de Jujuy le ganó 2-0 a Almirante Brown con goles de Mauro Cachi, de penal, y de Abel Argañaraz. El encuentro se definió en el complemento y el resultado le permite al conjunto jujeño seguir con vida en la definición del segundo ascenso a la Liga Profesional.

El calendario del Reducido de la Primera Nacional

Atlanta 1-1 Estudiantes BA | Finalizado

Temperley 1-2 Ciudad Bolivar | Finalizado

Colón 1-0 Midland | Finalizado

Deportivo Madryn 3-1 Deportivo Maipú | Suspendido

Gimnasia (Jujuy) 2-0 Almirante Brown | Finalizado

Deportivo Morón vs. Colegiales | Domingo, 15 horas

Ferro vs. Gimnasia y Tiro | Domingo, 20:30 horas