Se sorteó la Primera Nacional 2026: cómo quedaron las dos zonas de la categoría

Durante el sorteo en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la AFA estableció que los 36 equipos participantes se dividirán en dos zonas de 18 conjuntos cada una.

Zona A: All Boys, Ferro, Dep. Madryn, Chaco For Ever, Dep. Morón, Estudiantes, Racing (CBA), Los Andes, Mitre (SDE), Almirante Brown, Ciudad de Bolívar, Colón, Central Norte, Godoy Cruz, San Telmo, San Miguel, Defensores de Belgrano y Acassuso.

Zona B: Chicago, Chacarita, Atlanta, San Martín (Tucumán), Gimnasia (Jujuy), Almagro, San Martín de San Juan, Temperley, Güemes (SDE), Tristán Suárez, Agropecuario, Patronato, Gimnasia y Tiro (Salta), Dep. Maipú, Quilmes, Colegiales, Atlético de Rafaela y Midland

Cada equipo disputará 34 fechas, enfrentando a los otros 17 integrantes de su zona en partidos de ida y vuelta, tanto en condición de local como de visitante. El calendario se organizará de manera que ambos semestres mantengan el mismo orden de enfrentamientos.

El mecanismo para definir los ascensos a la máxima categoría también se mantendrá sin cambios. Los dos primeros equipos de cada zona accederán a una final que se disputará en estadio neutral, cuyo ganador obtendrá el primer ascenso directo a la Liga Profesional. El perdedor de esa final tendrá una segunda oportunidad, ya que se sumará al Reducido, un mini-torneo que otorga el segundo ascenso.

En el Reducido participarán los equipos ubicados entre el segundo y el octavo puesto de cada zona, quienes se enfrentarán en partidos únicos en la cancha del mejor posicionado. A partir de los cuartos de final, el perdedor de la final inicial se integrará a los siete equipos que hayan avanzado, completando así el cuadro de aspirantes al segundo salto.

En cuanto a los descensos, la Primera Nacional 2026 repetirá el esquema de la temporada anterior. Cuatro equipos perderán la categoría: los dos que finalicen en la última posición de cada zona descenderán a la Primera B Metropolitana o al Federal A, dependiendo de su afiliación a la AFA.

El torneo arrancará el primer fin de semana de febrero y, a diferencia de otras temporadas, se desarrollará en paralelo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Durante la competencia, solo se prevé un receso de dos semanas al término de la primera ronda.