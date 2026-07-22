Chiqui Tapia post Mundial: orgullo por el equipo y "no se dejen llevar por las mentiras"

En otro tramo de la carta, el dirigente pidió poner en valor el esfuerzo realizado durante toda la competencia: “Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible”.

Luego, aseguró sobre la entrega de los futbolistas: “Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo”.

El punto más fuerte del comunicado llegó cuando hizo referencia al clima generado tras la final: “No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”.

Por último, el presidente de la AFA renovó su respaldo al plantel. “Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina”, concluyó junto a un carrusel de imágenes del equipo.

La carta completa de Chiqui Tapia en sus redes sociales