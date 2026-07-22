Chiqui Tapia post Mundial: orgullo por el equipo y "no se dejen llevar por las mentiras"

El presidente de AFA publicó una extensa carta en sus redes sociales después del subcampeonato mundial de la Albiceleste, que despertó teorías conspirativas sobre la final.
Argentina perdió 1 a 0 con España en tiempo extra en la final del Mundial 2026 disputada en Nueva York, en un partido que generó teorías conspirativas de arreglo a partir de salir a la luz la arenga de Lionel Messi previo al encuentro, sumado a los rostros cabizbajos de los futbolistas. En este contexto, Claudio Tapia publicó una extensa carta en sus redes sociales, donde remarcó su orgullo por el equipo y pidió "no se dejen llevar por las mentiras".
Tapia comenzó su mensaje reconociendo el mérito de España y aceptando el resultado sin buscar explicaciones externas a lo futbolístico. “No se pudo con España. Fueron superiores, ganaron bien y hay que saber reconocerlo. En el deporte también se aprende aceptando las derrotas con la misma grandeza con la que se celebran las victorias”, escribió.
Al mismo tiempo, destacó el camino recorrido por el seleccionado y recordó el impacto que tuvo en la gente durante el torneo. “Sí, perdimos una final. Pero también es cierto que este grupo venía de darle una enorme alegría al país. La Argentina había festejado un partido antes porque este equipo volvió a demostrar por qué representa tanto para nuestra gente”, afirmó en referencia a la épica remontada a Inglaterra.
Luego, Tapia remarcó el dolor de los argentinos: “Nos duele perder. Nos duele porque somos competitivos, porque somos el equipo más ganador de la historia y porque el segundo puesto nunca nos conforma. Nos duele porque estamos acostumbrados a pelear hasta el final y porque seguimos siendo uno de los dos mejores equipos del mundo”.
En otro tramo de la carta, el dirigente pidió poner en valor el esfuerzo realizado durante toda la competencia: “Paremos la pelota un momento. Pensemos en el sacrificio de estos jugadores, del cuerpo técnico y de cada persona que trabajó durante más de 50 días lejos de sus familias, con un solo objetivo: representar a la Argentina de la mejor manera posible”.
Luego, aseguró sobre la entrega de los futbolistas: “Somos argentinos. Competimos con garra, con pasión y con el corazón. Dejamos todo en cada entrenamiento y en cada partido. También representamos a toda América con enorme orgullo. Defendemos nuestros colores, nuestra bandera y nuestro país en cada cancha del mundo”.
El punto más fuerte del comunicado llegó cuando hizo referencia al clima generado tras la final: “No se dejen llevar por las mentiras ni por las operaciones que solo buscan desestabilizar. Basta de intentar enfrentar a quienes tanto le dieron a nuestro fútbol”.
Por último, el presidente de la AFA renovó su respaldo al plantel. “Hoy es momento de agradecer, de acompañar y de reconocer a estos jugadores que volvieron a dejar el alma por la camiseta. Las operaciones pasan. El compromiso, el trabajo y el corazón de nuestra Selección quedan para siempre. Acá no hay excusas. Acá se juega al fútbol. Y esta Selección seguirá representando a la Argentina con el orgullo de siempre. Vamos Argentina”, concluyó junto a un carrusel de imágenes del equipo.
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