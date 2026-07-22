Boca inicia la serie con O'Higgins por un lugar en los octavos de la Sudamericana

El Xeneize recibirá este jueves, desde las 21.30, al conjunto chileno en La Bombonera por la ida de los playoffs, con varias modificaciones en el equipo y la obligación de sacar ventaja como local.
Boca recibirá este jueves, desde las 21.30, a O'Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. El conjunto de Rodolfo Arruabarrena buscará hacerse fuerte como local para llegar con ventaja a la revancha en Chile en la búsqueda de pasar a los octavos de final del certamen.
El entrenador realizará cuatro cambios respecto del equipo que viene de eliminar a Sarmiento por la Copa Argentina. Álvaro Montero tendrá su debut oficial en el arco, Leandro Paredes volverá a la titularidad en el mediocampo y Sebastián Villa ingresará en la ofensiva. Además, el juvenil Dylan Gorosito ocupará el lateral derecho debido a la lesión de Leandro Lozano, quien quedó descartado por una distensión muscular sufrida durante la semana.
O'Higgins llega con mayor continuidad competitiva, ya que el fútbol chileno no se detuvo durante el Mundial. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio viene de derrotar a Ñublense por la Copa Chile y atraviesa una buena racha, con apenas una derrota en sus últimos cinco encuentros e intentará llevarse un resultado positivo de Buenos Aires para definir la serie en condición de local. La revancha se disputará el 30 de julio en Chile y el ganador de la serie avanzará a los octavos para enfrentar a Recoleta de Paraguay.
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel.
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