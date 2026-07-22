Boca inicia la serie con O'Higgins por un lugar en los octavos de la Sudamericana

La lista de convocados de Boca para enfrentar a O'Higgins

O'Higgins llega con mayor continuidad competitiva, ya que el fútbol chileno no se detuvo durante el Mundial. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio viene de derrotar a Ñublense por la Copa Chile y atraviesa una buena racha, con apenas una derrota en sus últimos cinco encuentros e intentará llevarse un resultado positivo de Buenos Aires para definir la serie en condición de local. La revancha se disputará el 30 de julio en Chile y el ganador de la serie avanzará a los octavos para enfrentar a Recoleta de Paraguay.