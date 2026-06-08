Sorpresa: Jorge Sampaoli está a punto de dirigir en el fútbol argentino

Jorge Sampaoli aparece como el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de Talleres. Luego de que se enfriara la posibilidad de Martín Anselmi, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi aceleró las conversaciones con el exseleccionador argentino, que por estas horas se encuentra en Córdoba para avanzar en las negociaciones. De llegar a un acuerdo, tendría su primera experiencia como director técnico en la máxima categoría del fútbol argentino.