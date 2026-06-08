Sorpresa: Jorge Sampaoli está a punto de dirigir en el fútbol argentino

Talleres avanza en las negociaciones con el exentrenador de la Selección Argentina para cubrir la vacante que dejó Carlos Tevez.
Jorge Sampaoli aparece como el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de Talleres. Luego de que se enfriara la posibilidad de Martín Anselmi, la dirigencia encabezada por Andrés Fassi aceleró las conversaciones con el exseleccionador argentino, que por estas horas se encuentra en Córdoba para avanzar en las negociaciones. De llegar a un acuerdo, tendría su primera experiencia como director técnico en la máxima categoría del fútbol argentino.
La búsqueda de un reemplazante para Carlos Tevez se transformó en una prioridad para la dirigencia tras la eliminación frente a Belgrano en los octavos de final del Torneo Apertura. En ese contexto, Fassi mantuvo reuniones con distintos candidatos y, tras no alcanzar un entendimiento con Anselmi, puso el foco en Sampaoli, cuyo perfil genera expectativa por su recorrido internacional y sus antecedentes.
Aunque desarrolló gran parte de su carrera fuera del país, Sampaoli cuenta con una extensa trayectoria en clubes y selecciones. Su etapa más destacada fue al frente de la Selección de Chile, con la que conquistó la Copa América 2015. Además, obtuvo la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile y dirigió equipos de peso en Europa y Sudamérica como Sevilla, Olympique de Marsella, Rennes, Flamengo, Atlético Mineiro y Santos, entre otros.
Paradójicamente, el entrenador nacido en Casilda nunca dirigió en la Primera División de Argentina. Su única experiencia en el fútbol local fue entre 1996 y 1997 en Argentino de Rosario, en la Primera B Metropolitana. Mientras continúan las negociaciones, en Talleres también evalúan otras alternativas, entre ellas la del uruguayo Diego Alonso, aunque el nombre de Sampaoli aparece hoy como la opción más firme para asumir el desafío.
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