River no hablará tras el partido con Rosario Central

La medida fue adoptada de manera conjunta entre el cuerpo técnico y el plantel con el objetivo de "priorizar trabajar en silencio", según explicaron desde el entorno del equipo. La determinación llega en medio de un comienzo de semestre muy complicado, marcado por la eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y las derrotas frente a Barracas Central y Gimnasia en el Clausura.