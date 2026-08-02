River no hablará tras el partido con Rosario Central

El Millonario optó por el silencio en un momento delicado, luego de un arranque de semestre con tres derrotas consecutivas y en medio de un clima de tensión.
River recibe este domingo a Rosario Central en el Monumental con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el Torneo Clausura 2026. Sin embargo, en la previa del encuentro, el club tomó una decisión poco habitual: ni Eduardo Coudet brindará conferencia de prensa ni los jugadores hablarán con los medios, sin importar el resultado del partido.
La medida fue adoptada de manera conjunta entre el cuerpo técnico y el plantel con el objetivo de "priorizar trabajar en silencio", según explicaron desde el entorno del equipo. La determinación llega en medio de un comienzo de semestre muy complicado, marcado por la eliminación ante Aldosivi en la Copa Argentina y las derrotas frente a Barracas Central y Gimnasia en el Clausura.
En el debut del campeonato, cuando Coudet cumplía una fecha de suspensión y Ariel Broggi estuvo al frente del equipo, tampoco hubo conferencia de prensa del entrenador, aunque sí hablaron Nicolás Otamendi y otros protagonistas. Esta vez, en cambio, la decisión alcanza a todo el plantel, que buscará enfocarse exclusivamente en lo futbolístico.
El duelo frente a Rosario Central aparece como una prueba clave para un River que necesita cambiar la imagen y cortar la racha negativa. Mientras tanto, el club sigue moviéndose en el mercado de pases y espera cerrar en los próximos días la incorporación de Thiago Almada, uno de los refuerzos apuntados para intentar revertir el complicado presente del equipo.
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