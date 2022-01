River enfrenta a Platense en un Monumental abierto al hincha

El encuentro comenzará a las 19 horas en el Estadio Monumental, que contará con la presencia de público riverplatense luego de que el club ponga a la venta entradas para abonados, socios y no socios. Además, será transmitido por Fox Sports Premium y la plataforma Star+.

El Millonario llega de jugar dos partidos de preparatoria en el predio que posee en Ezeiza. El primero de ellos, ante Independiente, fue derrota por 2-1, mientras que el segundo, contra Atlanta, fue una goleada por 4-1. Después de jugar contra el Calamar, se medirá con Tristán Suárez entre semana, a puertas cerradas, y cierra contra Vélez, también en Núñez con gente.

Tanto en este amistoso frente al "Calamar" como en el del martes próximo el "Muñeco" no contará con los convocados a la doble fecha de las Eliminatorias: Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y David Martínez.

Tampoco estará a disposición el colombiano Juan Fernando Quintero, que además de estar en recuperación de un esguince colateral en la rodilla izquierda, todavía no firmó contrato con el club ya que todavía no se cerró la desvinculación formal con el Shenzhen de China.

Quien sí podría tener algunos minutos el lateral Elías Gómez, quinto refuerzo,que se sumó ayer a los trabajos del plantel procedente de Argentinos Juniors. El sexto, Esequiel Barco, se hizo la revisión médica hoy y por cuestiones de tiempo no forma parte de la convocatoria.

Una vez finalizada la pretemporada, River va a debutar en la Copa de la Liga Profesional el sábado 12 de febrero de visitante ante Unión, luego entre semana el miércoles recibirá a Patronato en el Monumental y al domingo siguiente febrero jugará ante Newell's en Rosario.

Al tiempo que el equipo de Vicente López, que comparte la zona A con el "Millonario" jugará el domingo 13 de febrero de local con Talleres, el jueves 17 visitará a Atlético Tucumán y el domingo 20 recibirá en su estadio a Sarmiento.

PROBABLES FORMACIONES

River: Ezequiel Centurión; Alex Vigo, Leandro González Pírez, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón y Agustín Palavecino, José Paradela; Brian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Juan Pablo Pignani, Gastón Suso Juan Infante; Hernán Lamberti e Iván Gómez; Horacio Tijanovich, Nicolás Delgadillo y Brian Mansilla; Tomás Sandoval. DT: Claudio Spontón.

EL PRESIDENTE DE RIVER EXPLICÓ QUÉ PASA CON ANGILERI Y ROLLHEISER

Jorge Brito, titular de la institución de Núñez, habló acerca de la situación de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser, dos que no viajaron a la pretemporada de River en San Martín de los Andes tras no llegar a un acuerdo por la renovación de sendos contratos cuyo vencimiento tiene fecha en junio próximo.

"Es una decisión de índole política más que futbolística, consensuada con Enzo Francescoli y Marcelo Gallardo, que trataremos de mantener mientras se pueda", puntualizó el flamante presidente, quien fue electo hace poco más de un mes para suceder a Rodolfo D'Onofrio.

"Es una señal que damos para intentar que no pase lo que está ocurriendo en todo el mundo. Si uno mira los pases más importantes a nivel mundial muestra que la situación económica de los clubes no permite aumentar los contratos. Muchos jugadores quedan libres ya que no hay chances de que, pagando un pase de club a club, le puedan pagar un aumento de contrato. Les conviene devengar su vínculo y quedar libres para obtener una mejora del club que los adquiere. Por eso se intenta anticipar renovaciones", concluyó la explicación.

EN RIVER EMPEZÓ A SONAR GIOVANNI GONZÁLEZ

Mientras intenta cerrar el pase de Andrés Herrera, jugador de San Lorenzo, la dirigencia de River ya tiene la alternativa por si se cae la negociación. El jugador en cuestión es Giovanni González, marcador de punta derecho que podría llegar en caso de que no se concrete lo del "Yacaré".

González, cuyo nombre trascendió en las últimas horas en el Mundo Millonario, disputó la Copa América con la selección uruguaya, quedó libre de Peñarol y es un jugador con características acordes a lo que Gallardo pretende de sus laterales.