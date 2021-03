River: evalúan a Montiel y hay alarma por dos casos de Covid

El lateral derecho acelera la puesta a punto en los entrenamientos físicos para llegar en óptimas condiciones al choque válido por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional tras ser dado de alta este lunes después de superar una mononucleosis y el entrenador esperará hasta último momento para determinar si finalmente ocupará la posición que Milton Casco deja vacante por ser expulsado en el superclásico.

En caso de que Montiel logre agarrar ritmo y Gallardo mantenga la línea de cuatro defensores en el fondo, la única modificación sería la del juvenil surgido del club por el ex Newell's, manteniendo la titularidad de Jonatan Maidana y Paulo Díaz en la zaga defensiva y la de Fabrizio Angileri en el carril izquierdo. Pero si el futbolista no resulta apto para competir, el que se ganaría un lugar en el once inicial sería Alex Vigo, reciente incorporación del conjunto de Núñez.

En cambio, si varía el esquema y utiliza una línea de tres en el fondo, el que ingresaría sería Héctor David Martínez en lugar de Agustín Palavecino o Jorge Carrascal, según defina el DT Millonario teniendo en cuenta el rendimiento del domingo ante Boca.

El equipo que Gallardo dispondría en Mendoza, donde el Millonario encadena 12 victorias consecutivas entre partidos con Godoy Cruz, finales de Copa Argentina y la Supercopa contra el Xeneize, sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel o Alex Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz, Fabrizio Angileri; Carrascal o Álvarez, Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

DOS CASOS DE CORONAVIRUS EN RIVER

A través de sus redes sociales, el club confirmó que tras haber sido testeado por presentar síntomas, el Doctor Federico Brandt, integrante del cuerpo médico del plantel profesional, dio positivo de Covid-19 y permanecerá aislado hasta su recuperación. Además, también se le detectó la enfermedad al dirigente Eduardo Barrionuevo, quien suele estar presente en los entrenamientos y en los viajes para los partidos.

En consecuencia, mañana se realizarán nuevos hisopados al plantel y cuerpo técnico para descartar posibles casos antes del viaje a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz este sábado a las 21.30.