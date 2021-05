River: Hay cinco nuevos casos de Covid dentro del plantel

A la espera de la confirmación oficial del club, hasta el momento al menos 5 futbolistas arrojaron positivo en el test del coronavirus. Gonzalo Montiel, Leonardo Ponzio, Fabián Londoña Bedoya, Alex Vigo y Lucas Beltrán no podrán estar a disposición del DT tras contraer la enfermedad.



De confirmarse los nuevos casos, Gallardo no llegaría a formar un once titular para el encuentro del próximo miércoles ante Independiente de Santa Fe por la quinta fecha de la Copa Libertadores. Ya no sería la principal preocupación la falta de arquero, si no que de contar con estas cinco bajas nuevas en el plantel, va a ser muy complicado para River presentar los once jugadores titulares que puedan llevar a cabo el partido de la Copa.