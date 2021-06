River jugará su primer amistoso en Orlando

El plantel tenía previsto jugar al menos tres amistosos, los cuales iban a ser televisados, pero por distintos motivos todos fueron suspendidos y el DT se ocupó de conseguir un rival para que su equipo pueda jugar igualmente.

El posible once titular para disputar el amistoso sería: Enrique Bologna; Alex Vigo, Paulo Díaz, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Fernández, Enzo Pérez y José Paradela; Matías Suárez y Federico Girotti.

La intención del Millonario es conseguir otro partido antes de regresar a Buenos Aires; la idea es que sea el lunes próximo. El primer encuentro oficial que jugarán los dirigidos por Gallardo serán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Argentinos Juniors, el 14 de julio.



Por otra parte, Bruno Zuculini recibió una importante oferta desde Italia y habría posibilidades de que no continúe en River. El jugador fue tentando para ir a jugar a la segunda división de ese país a modo de préstamo, acuerdo que se podría resolver en el transcurso de los próximos días.

Con respecto a los refuerzos, Enzo Fernández es hasta el momento el único en sumarse al plantel profesional. "Cuando me llamó Enzo (Francescoli) me puse feliz, quería estar acá y encima fue Enzo. Yo me llamo así por él, porque mi viejo era fanático: me voy sacar una foto para mandársela a mi papá”.

“En los entrenamientos me paro igual que en Defensa y siempre con presión alta. La posición la conozco porque ya en Reserva jugaba ahí cuando bajaban los jugadores de Primera, pero ahora le tengo que agregar más llegada”, contó el nuevo refuerzo.

Otra de las noticias del mundo riverplatense es la confirmación de la fecha del Superclásico. El sorteo del nuevo torneo local anticipó que River y Boca jugarán el domingo 3 de octubre por la fecha 14 en el Estadio Monumental.