River sueña con repatriar a Rafael Santos Borré: qué posibilidades hay de que se haga realidad

El colombiano es una figura muy identificada con el ciclo más exitoso de Marcelo Gallardo: con 55 goles, es el máximo goleador de esa etapa y un futbolista que dejó una huella por su aporte ofensivo y su rol táctico dentro del equipo. Tras su salida, solo Julián Álvarez logró ocupar un lugar similar en cuanto a influencia y rendimiento, por lo que la búsqueda de un delantero volvió a direccionar la mirada hacia el Comandante.

Actualmente, Borré pertenece al Inter de Porto Alegre, club que lo adquirió en febrero de 2024 por 6 millones de euros y con el que firmó contrato hasta diciembre de 2028. En su primera temporada tuvo un rendimiento aceptable, aunque el 2025 fue irregular, en línea con un equipo que peleó hasta el final por no descender. Sin embargo, el inicio de 2026 es alentador para el atacante, con goles importantes y un buen nivel individual.

Gol de Borré para el Inter, en el clásico contra Gremio

Según trascendió, River realizó un sondeo para conocer las condiciones de una posible llegada a préstamo con opción de compra, aunque la negociación aparece compleja. Inter no tendría intenciones de desprenderse del delantero y el contrato del jugador es elevado. Además, el Millonario necesitaría liberar un cupo mediante una transferencia al exterior para poder avanzar. Por ahora no hay charlas formales, pero en Núñez no descartan seguir explorando la posibilidad.