River y Racing juegan mucho más que un clásico

El partido, válido por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, se jugará en el estadio Monumental desde las 18.30, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación por parte de TNT Sports.

River suma 10 unidades en seis fechas en esta copa y quiere acercarse al puntero Colón en la Zona A y meterse entre los cuatro de su grupo que avanzarán a cuartos de final. Por lo tanto qué mejor que jugar un partido ante un adversario como Racing al que cada vez que enfrentó en la historia, y más en el ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador, le gana con llamativa facilidad.

El pasado 4 de marzo está al alcance de la mano y en esa fecha, en Santiago del Estero, River apabulló al equipo de Juan Antonio Pizzi con una ráfaga de 4 goles en 12 minutos tras una primer tiempo parejo.

Racing le hizo un planteo adecuado en la primera etapa, en base a presión y tenencia de pelota, pero luego del 0-1 el equipo se desequilibró por completo, perdió las marcas, fue en busca del empate con escasas armas para vulnerar al rival y fue goleado de contra.

Pero no todo termina allí a la hora de recordar partidos en los cuales River avasalló a Racing, ya que en agosto de 2019, por la tercera fecha de la Superliga el equipo de Gallardo le ganó por demolición a Racing por 6 a 1 en el Cilindro.

Racing le viene como anillo al dedo al River de Gallardo, ya que generalmente se le planta al "golpe por golpe", y en ese intercambio, muchas veces alocado y escasamente inteligente, habida cuenta de la diferencia de individualidades entre uno y otro, el equipo riverplatense es impiadoso y marca diferencias que no concreta en otros compromisos.

Es claro que River tiene el mejor equipo del fútbol argentino y es uno de los mejores de Sudamérica. Elementos como Armani en el arco, una defensa que sigue siendo sólida pese a los cambios y una formación que cuenta de tres cuartos de cancha hacia el arco rival con Enzo Peréz, Nicolás De la Cruz, Jorge Carrascal, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez, debe marcar diferencia en un certamen con escasas figuras y un nivel regular de juego.

Pero River cayó en partidos que no debería perder, como ante Estudiantes y Argentinos Juniors, y ahora, tras la gran actuación en Mendoza, algo que también habla de un equipo que no termina de hallar regularidad. En los certámenes locales le ha pasado lo mismo en los últimos años, a tal punto que no ha conseguido campeonatos locales de la mano del Muñeco, exceptuando la citada Supercopa y las Copas Argentinas.

Racing gana, de hecho suma cuatro triunfos consecutivos (tres en Copa LPF y uno en Copa Argentina), pero no termina de convencer. De todos modos, de a poco Juan Antonio Pizzi le va encontrando a vuelta a un plantel muy golpeado por el coronavirus.

Con respecto a la formación de River, Gallardo determinó un cambio con el regreso de Milton Casco (cumplió con la suspensión) marcando punta izquierda por David Martínez.

Mientras que en Racing las variantes serían tres: el arquero Gabriel Arias se recuperó del Covid-19 y reemplazará a Matías Tagliamonte, el juvenil Juan Cáceres iría de lateral por derecha por el desgarrado Ezequiel Schelotto e Ignacio Piatti entraría por Aníbal Moreno en la mitad de la cancha.

Desde que el estadio Monumental se inauguró en 1938, Racing sólo ganó 10 veces allí en más de 82 años y la última fue el 18 de junio de 2017, cuando, dirigido por Diego Cocca, venció por 3-2, luego de estar 3-0, con goles de Lautaro Martínez, Marcos Acuña y Miguel Barbieri, descontando Marcelo Larrondo y Jonatan Maidana para River.

PROBABLES FORMACIONES

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y Milton Casco; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo y Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Leonel Miranda, Kevin Gutiérrez e Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: River Plate.

Hora: 18.30

TV: TNT Sports.