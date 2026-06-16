Videos: los tres goles de Messi para la goleada de Argentina a Argelia

En el día que Mbappé hizo su 14º gol en la Copa del Mundo, Messi no se quiso quedar atrás en su sexta participación en la cita máxima y superó su marca. Además, el capitán argentino llegó a 914 tantos en su carrera, y 120 con la Selección, sumados a 61 asistencias en su partido Nº 200 con los colores celeste y blanco. De esta manera, la Pulga alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.