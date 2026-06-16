Videos: los tres goles de Messi para la goleada de Argentina a Argelia

El capitán se despachó con un triplete ante el conjunto africano para darle el triunfo a la Selección en el debut en la Copa del Mundo.
Argentina goleó 3 a 0 a Argelia en el debut mundialista y empezó la defensa del título con una actuación estelar del capitán Lionel Messi que se despachó con un triplete. Tras un impresionante inicio de partido con un gol anulado por lado por finos offside observados por el VAR, Messi recibió de De Paul y frotó la lámpara: cuando todos esperaban el pase, le pegó desde afuera para vencer la resistencia de Luca Zidane, quien no pudo contener el remate más allá de rozarlo.
Ya en el complemento, a los 14', Alexis Mac Allister sacó un potente tiro desde lejos que se le movió a Zidane, no la pudo contener y dejó un rebote corto que fue aprovechado por el capitán para poner el 2-0 y marcar el camino para un exitoso debut mundialista.
Más tarde, a los 30', Leo recibió de Nico González en la medialuna, tuvo tiempo de sobra para acomodarse y sacar un zurdazo impecable que se metió abajo contra el palo derecho de Zidane. Hat-trick para el mejor del mundo, que tres minutos después salió reemplazado por Nicolás Otamendi.
En el día que Mbappé hizo su 14º gol en la Copa del Mundo, Messi no se quiso quedar atrás en su sexta participación en la cita máxima y superó su marca. Además, el capitán argentino llegó a 914 tantos en su carrera, y 120 con la Selección, sumados a 61 asistencias en su partido Nº 200 con los colores celeste y blanco. De esta manera, la Pulga alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de los máximos goleadores de la historia de los Mundiales, con 16 tantos.
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