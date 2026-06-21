Room firmó una de las mejores actuaciones de un arquero en un mundial

El arquero de 37 años se lució con 15 atajadas frente a Ecuador para sostener un 0-0 histórico para su país. Quedó a una tapada del récord de Tim Howard en la máxima cita.

Eloy Room, arquero de Curazao, protagonizó una de las mejores actuaciones de un arquero en un partido mundialista en el 0 a 0 con Ecuador por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Se lució con 15 atajadas, quedando a una del récord de Tim Howard contra Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014 con la particularidad que no recibió goles a diferencia del estadounidense.