Rosario Central rescató un punto después de sufrir en su visita a Banfield

El Taladro comenzó ganando con un gol de Tomás Adoryán, desperdició varias chances para liquidar la historia y sobre el final sufrió el empate del Canalla.
Banfield y Rosario Central igualaron 1 a 1 en el Florencio Sola por la fecha 11 del Torneo Clausura. El Taladro comenzó ganando con un gol de Tomás Adoryán, desperdició varias chances para liquidar la historia y sobre el final sufrió el empate del Canalla.
Banfield sorprendió a Central al anular su fútbol con una gran posesión de balón, presión alta e intensidad. El equipo de Pedro Troglio hizo figura a Jeremías Ledesma ante un visitante que no podía recuperar el esférico. Un ataque tras otro del local, llegó la apertura del marcador.
Central salió mal del fondo y Adoryán sacó un remate impresionante para clavar la bocha en uno de los ángulos del arco defendido por Ledesma. Tras conseguir la ventaja en el marcador y con el cansancio del esfuerzo realizado, el local bajó el ritmo en el complemento, pero se cerró bien y apostó a la contra, en donde continuó teniendo ocasiones claras, pero por Ledesma y el travesaño no pudo liquidar el pleito.
Y los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro... Di María empezó a sentirse más cómodo y tras algunas atajadas del Ruso Rodríguez, apareció Cantizano para meter un buen derechazo y marcar la igualdad. Además, en el final Badaloni pudo darle el triunfo al visitante con un cabezazo que se fue pegado al palo. Fue 1 a 1 en el Sur, en un punto que por el desarrollo fue un gran premio para Central y tiene sabor a derrota para el Taladro.
Con este resultado, Banfield no pudo salir de los puestos del fondo y acercarse a la zona de playoffs de la Zona B del Clausura al sumar solamente 10 puntos en 11 jornadas. Por su parte, Central quedó escolta con Belgrano con 19 unidades, a dos de Argentinos Juniors, mientras que se relegó en la lucha de la anual.
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