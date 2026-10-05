Rosario Central rescató un punto después de sufrir en su visita a Banfield

Y los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro... Di María empezó a sentirse más cómodo y tras algunas atajadas del Ruso Rodríguez, apareció Cantizano para meter un buen derechazo y marcar la igualdad. Además, en el final Badaloni pudo darle el triunfo al visitante con un cabezazo que se fue pegado al palo. Fue 1 a 1 en el Sur, en un punto que por el desarrollo fue un gran premio para Central y tiene sabor a derrota para el Taladro.