Atlético le ganó el derbi al Real Madrid: Giuliano Simeone brilló y Julián Álvarez fue silbado

La asistencia de Giuliano Simeone para el 2-0 del Atlético

¡GOLAZO COLCHONERO EN EL DERBY! GIULIANO SIMEONE METIÓ UNA GRAN ASISTENCIA Y JONATHAN DAVID DEFINIÓ PARA MARCAR EL 2-0 ANTE REAL MADRID. ¡FESTEJO EUFÓRICO DEL CHOLO!



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El ingreso de Julián Álvarez también dejó una de las imágenes destacadas de la jornada. El delantero argentino fue recibido con silbidos por parte de los hinchas del Atlético, en el marco de la polémica que protagonizó durante el último mercado de pases. Sin embargo, tuvo una oportunidad inmejorable para responder dentro de la cancha: tras una atajada de Courtois ante un remate del Cuti Romero, Julián definió con el arco vacío, pero Antonio Rüdiger despejó la pelota sobre la línea. En el cierre, el ex River volvió a tener el 3-1, aunque su remate cruzado se fue apenas desviado.