Atlético le ganó el derbi al Real Madrid: Giuliano Simeone brilló y Julián Álvarez fue silbado

El conjunto dirigido por Diego Simeone se impuso en el Metropolitano con un penal provocado y una asistencia del argentino, mientras el ex River vivió un momento tenso aunque casi convierte en el cierre.
Atlético de Madrid derrotó 2-1 a Real Madrid en el Metropolitano, por la séptima fecha de La Liga, en un derbi que tuvo intensidad, polémicas y un cierre cargado de tensión. Giuliano Simeone fue la gran figura del encuentro, ya que provocó el penal que abrió el marcador y participó en el segundo tanto del equipo dirigido por su padre, Diego Simeone.
El partido se mantuvo equilibrado durante el primer tiempo, aunque ambos equipos tuvieron algunas aproximaciones. La acción más polémica llegó tras una disputa entre Jude Bellingham y el Cuti Romero, cuando el árbitro Miguel Ángel Ortiz modificó su decisión después de revisar la jugada en el VAR. El encuentro se destrabó a los 49 minutos, cuando Giuliano atacó el espacio, fue derribado por Dean Huijsen dentro del área y provocó la expulsión del defensor del Real Madrid. Alejandro Grimaldo convirtió el penal para el 1-0.
Con un jugador más, el Atlético aprovechó la ventaja y volvió a golpear de la mano de Giuliano que desbordó por la derecha y envió un centro raso que Jonathan David desvió para marcar el 2-0. El canadiense convirtió su tercer gol con la camiseta del conjunto colchonero, mientras que el argentino se quedó con el reconocimiento como el MVP del derbi por su gran actuación.
El ingreso de Julián Álvarez también dejó una de las imágenes destacadas de la jornada. El delantero argentino fue recibido con silbidos por parte de los hinchas del Atlético, en el marco de la polémica que protagonizó durante el último mercado de pases. Sin embargo, tuvo una oportunidad inmejorable para responder dentro de la cancha: tras una atajada de Courtois ante un remate del Cuti Romero, Julián definió con el arco vacío, pero Antonio Rüdiger despejó la pelota sobre la línea. En el cierre, el ex River volvió a tener el 3-1, aunque su remate cruzado se fue apenas desviado.
Real Madrid descontó a los 89 minutos con un cabezazo de Antonio Rüdiger y le puso suspenso al tramo final. El equipo visitante buscó el empate hasta el último instante, pero el Atlético logró sostener la ventaja y celebró un triunfo clave en el derbi de Madrid. Con la victoria, el conjunto del Cholo Simeone llegó a los 16 puntos y quedó segundo, mientras que Real Madrid permanece con 15 unidades.
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