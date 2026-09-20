Belgrano volvió al triunfo de manera agónica y previo al clásico con Talleres

El Pirata venció por 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto como local con un tanto en el tiempo de descuento y rompió la mala racha de cinco partidos sin ganar antes del derby.
Belgrano volvió al triunfo de manera agónica al superar por 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto como local por la décima fecha del Torneo Clausura con un gol de Lucas Passerini a los 95 minutos. De esta manera, el Pirata rompió la mala racha de cinco partidos sin ganar antes del derby con Talleres.
Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto protagonizaron un encuentro parejo con más aproximaciones que situaciones de gol en el primer tiempo. Por eso, como se esperaba por lo visto en el campo, se fueron 0 a 0 al entretiempo con la deuda de las emociones al complemento, que terminó siendo saldada con tres gritos.
El León del Imperio abrió el marcador a los 28 minutos del complemento: Martín Garnerone aprovechó un tremendo blooper de la defensa local. Francisco González Metilli tocó corto hacía atrás frente a su presión, Thiago Cardoso salió desesperado y quedó pagando por el futbolista que visitante que terminó dando un pase a la red.
De todas maneras, Belgrano logró la igualdad a los 37' con un pase profundo de Metilli para reivindicarse y definición efectiva de Lautaro Gutierrez. Después, Estudiantes armó una gran contra y Garnerone se perdió su doblete de manera increíble en el área chica. Y el final fue todo de Belgrano: Lastra se lució con una atajada, Zelarrayán reventó el palo y Passerini anotó el 2-1 definitivo para desatar el festejo de las tribunas del Julio César Villagra.
Con esta necesitada victoria, el Pirata quedó cuarto en la Zona B con 16 puntos, consolidándose en los puestos de clasificación a la próxima instancia del campeonato local. Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto sigue muy complicado con el descenso tanto en la anual como en la tabla de los promedios.
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