Belgrano volvió al triunfo de manera agónica y previo al clásico con Talleres

De todas maneras, Belgrano logró la igualdad a los 37' con un pase profundo de Metilli para reivindicarse y definición efectiva de Lautaro Gutierrez. Después, Estudiantes armó una gran contra y Garnerone se perdió su doblete de manera increíble en el área chica. Y el final fue todo de Belgrano: Lastra se lució con una atajada, Zelarrayán reventó el palo y Passerini anotó el 2-1 definitivo para desatar el festejo de las tribunas del Julio César Villagra.