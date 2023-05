San Lorenzo arribó a Chile, ¿con equipo confirmado para visitar a Palestino?

El Ciclón viajó en la tarde del martes a territorio chileno y ya aterrizó en suelo trasandino para quedar concentrado de cara al choque del miércoles. Esta noche, el plantel entrenará y allí Insua terminará de definir el equipo que vaya de arranque buscando tres puntos que le permitan despegarse en la zona.

La novedad en la lista de convocados estuvo en Agustín Martegani y Ezequiel Cerutti, quienes se recuperaron de sus lesiones y volverán a estar a disposición. El volante zurdo dejo atrás un esguince grave externo del tobillo izquierdo, mientras que el extremo superó un desgarro. También volvió a ser citado el juvenil Elian Irala, volante central.

"Martegani y Cerutti ya tienen el alta médica, empezaron a trabajar con normalidad, obviamente que no están en plenitud pero los dos van a estar en el banco de suplentes", confirmó Rubén Darío Insua. Además, no dio detalles de la formación que alistará, pero sí avisó que "no habrá demasiadas variantes".

En ese sentido, todo indica que el 11 de San Lorenzo para visitar a Palestino será el mismo que empató en cero con Vélez el pasado sábado, con: Augusto Batalla; Gastón Hernández, Federico Gattoni y Rafael Pérez; Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida; Andrés Vombergar, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

Por otro lado, Insua se refirió a la posibilidad de que Martegani y Barrios jueguen juntos. "Uno cuando busca el ideal o la excelencia, en mi cabeza está el contexto colectivo. Nosotros vamos a ser un equipo más completo si ellos pueden convivir dentro de la cancha", aseguró.

Y agregó: "Hasta ahora se dio en pocos partidos, en algunos los tuvimos pero en pocos, por distintos factores. Pero con el funcionamiento colectivo y el orden táctico, y lo más importante, el volumen de juego y la posesión de pelota en campo rival, a nosotros se nos acrescientan mucho cuando tenemos a ambos dentro del campo".

