San Lorenzo hace un sorpresivo cambio para enfrentar a Huracán

Si bien es cierto que por niveles similares (regulares) no hay un arquero titular en el Ciclón, todo parecía indicar que el entrenador pensaba en que Torrico sería el 1 ante el Globo por su experiencia y por eso le quería dar rodaje antes. Sin embargo, ahora confirmó al ex River para el partido ante el eterno rival. Quizás la idea primaria era que Torrico sea el titular, pero parecería que creyó que el campeón de todo en el club no aprovechó la oportunidad.

Es que si bien Insúa, al menos por ahora, no explicó el cambio, sería exclusivamente por algo futbolístico. De esta manera, el arquero formado en River, que atajó más que Torrico en el último tiempo, volverá a ser titular en un partido importante tanto por el rival como para levantar los ánimos en el club, después de dos derrotas seguidas. Otra señal de que no estará el Halcón en cancha es que Federico Gattoni (y no él) estuvo presente en la conferencia de prensa previa que organiza la Liga Profesional.

Por último, además del ingreso de Batalla por Torrico, Insúa hará otros dos cambios más: Adam Bareiro y Ezequiel Cerutti volverán al ataque en lugar de Andrés Vombergar e Iván Leguizamón. Ambos delanteros se perdieron el último encuentro contra el Granate por suspensión al haber pasado el límite de amarillas. Ahora, acompañarán arriba una vez más a Nahuel Barrios.

De esta manera, el posible equipo de San Lorenzo para recibir a Huracán sería: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández; Agustin Giay, Jalil Elías, Juan Méndez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.