San Lorenzo homenajeó a Iker Muniain en la previa del duelo con Instituto

Muniain salió al campo de juego, recibió una ovación de la hinchada y fue agasajado por la dirigencia con una camiseta que tenía su apellido y el símbolo del infinito. El español fue uno de los jugadores más importantes que tuvo San Lorenzo en el último tiempo: jugó toda su vida en el Atlético de Bilbao en la prestigiosa Primera División de España y se retiró en el Ciclón, donde disfrutó del fútbol en 2024 y 2025 antes de colgar los botines.

¡EL HOMENAJE A #IKERDEBOEDO! Muniain dice presente en el Nuevo Gasómetro para alentar a San Lorenzo y recibió la ovación de los hinchas presentes en el estadio.



"Desde que me fui, no encontraba un huequecito para venir. Me coincidió que tenía dos días de descanso -de su trabajo de entrenador- y que jugaba San Lorenzo de local y no me lo pensé dos veces: saqué el pasaje y quería estar aquí, en la cancha, con mis excompañeros y con la gente. Estoy muy muy muy feliz de estar aquí", contó Muniain con ESPN.

El español, que disputó 26 partidos en San Lorenzo con cuatro goles y una asistencia, señaló que "por estar aquí hay que hacer cualquier cosa" y valoró el cariño de los hinchas: "Solo vine a ver el partido, a estar cerca de la gente, a visitar a amigos que también pude hacer aquí. Extraño mucho el día a día".