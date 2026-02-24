Fútbol |

San Lorenzo homenajeó a Iker Muniain en la previa del duelo con Instituto

El exfutbolista español, que está dirigiendo al CD Derio en el ascenso de su país, aprovechó dos días de descanso para ir a ver al Ciclón y fue reconocido por el club y la hinchada.

San Lorenzo homenajeó a Iker Muniain en el Nuevo Gasómetro en la previa del duelo con Instituto por la séptima fecha del Torneo Apertura. El exfutbolista español, que está dirigiendo al CD Derio en el ascenso de su país, aprovechó dos días de descanso para ir a ver al Ciclón y fue reconocido por su último club e hinchada con los botines puestos.

Muniain salió al campo de juego, recibió una ovación de la hinchada y fue agasajado por la dirigencia con una camiseta que tenía su apellido y el símbolo del infinito. El español fue uno de los jugadores más importantes que tuvo San Lorenzo en el último tiempo: jugó toda su vida en el Atlético de Bilbao en la prestigiosa Primera División de España y se retiró en el Ciclón, donde disfrutó del fútbol en 2024 y 2025 antes de colgar los botines.

Embed

"Desde que me fui, no encontraba un huequecito para venir. Me coincidió que tenía dos días de descanso -de su trabajo de entrenador- y que jugaba San Lorenzo de local y no me lo pensé dos veces: saqué el pasaje y quería estar aquí, en la cancha, con mis excompañeros y con la gente. Estoy muy muy muy feliz de estar aquí", contó Muniain con ESPN.

El español, que disputó 26 partidos en San Lorenzo con cuatro goles y una asistencia, señaló que "por estar aquí hay que hacer cualquier cosa" y valoró el cariño de los hinchas: "Solo vine a ver el partido, a estar cerca de la gente, a visitar a amigos que también pude hacer aquí. Extraño mucho el día a día".

