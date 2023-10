San Lorenzo: Insúa patea el tablero con tres cambios

El Gallego piensa en tres variantes -una por línea- de cara al choque con la Lepra de este sábado por la tarde, en el estadio Pedro Bidegain: la primera es obligada, por la expulsión de Gastón Hernández (fue por doble amarilla por lo que solo deberá purgar con una fecha de suspensión).

En su lugar el que pica en punta para ingresar es Carlos Sánchez, de buen ingreso frente a Huracán. Si bien Insúa vuelve a contar con Gastón Campi, quien dejó atrás una molestia muscular que lo marginó del clásico, el colombiano ganaría la pulseada para sumarse a la defensa.

En la mitad de la cancha, la novedad estaría en la presencia de Gastón Ramírez en el equipo titular, por primera vez desde su llegada. Luego de reiterados buenos ingresos en los segundos tiempos, el uruguayo de 32 años -clave para empatar el choque con el Globo- tendría su primera aparición desde el arranque. El que saldría es Gonzalo Maroni.

gaston ramirez san lorenzo.webp Gastón Ramírez estuvo entre los titulares en la práctica del jueves.

Mientras que en ataque, Iván Leguizamón recuperaría su lugar como extremo por derecha por Federico Girotti, a quien ese sector de la cancha le cuesta ya que es un centrodelantero nato. Al mismo tiempo, Nahuel Barrios, quien llegó entre algodones al clásico y salió en el entretiempo, se recuperó a lo largo de la semana y será titular.

Por otro lado, Jalil Elías entrenó diferenciado por una sobrecarga muscular y será esperado hasta último momento, aunque correría con chances de jugar. En caso de que no llegue en condiciones, lo más factible es que Sánchez se adelante y Gastón Campi regrese al equipo titular.

El posible equipo de San Lorenzo para recibir a Newell's: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gonzalo Luján; Agustín Giay, Jalil Elías, Gastón Ramírez, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.

San Lorenzo pidió postergar el duelo con Godoy Cruz

El partido por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional entre el Ciclón y el Tomba fue programado para el lunes 16 de octubre, pero desde el club azulgrana enviaron este jueves un pedido formal a la AFA para postergarlo hasta el miércoles o jueves.

La solicitud es debido a la convocatoria de Adam Bareiro a la Selección de Paraguay: el delantero, goleador y uno de los pilares de San Lorenzo, ya se perderá el choque con San Martín de San Juan del próximo martes en San Luis por los cuartos de final de la Copa Argentina, y en el Ciclón no quieren que se ausente por otro juego más.

adam bareiro.jfif Adam Bareiro, convocado a la Selección paraguaya.

El combinado guaraní cerrará su participación internacional el martes 17, luego de jugar contra Bolivia por la cuarta fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Si AFA aceptara el pedido y reprogramara el encuentro para 48 o 72 horas después, Bareiro llegaría en condiciones.

Durante la fecha FIFA San Lorenzo no contará con Gonzalo Luján, convocado a la Selección Argentina Sub 23 de Javier Mascherano. En ese sentido, la sorpresa es la ausencia de Agustín Giay en la lista: el lateral derecho es el capitán de la Sub 20.