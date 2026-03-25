San Lorenzo rescató un empate ante Riestra en el inicio de la era Gustavo Álvarez

A los 33 minutos del complemento, tras un tiro de esquina ejecutado por Facundo Gulli, Cuello se anticipó en el primer palo y conectó de cabeza para marcar el 1-1 definitivo, con cierta complicidad del arquero Ignacio Arce, que no reaccionó a tiempo.

Embed LO EMPATÓ EL CICLÓN: Alexis Cuello ganó de arriba para el 1-1 de San Lorenzo contra Riestra.



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Con este empate, San Lorenzo se mantiene en la novena posición de la Zona A con 14 puntos, afuera de los puestos de playoffs, mientras que Deportivo Riestra sigue en el decimocuarto lugar con siete unidades, aún sin conocer la victoria en el Torneo Apertura.