San Lorenzo rescató un empate ante Riestra en el inicio de la era Gustavo Álvarez

Con nuevo entrenador, el Ciclón igualó 1 a 1 con el Malevo en Bajo Flores por la doceava fecha del Torneo Apertura.
San Lorenzo igualó 1 a 1 con Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza en el debut de Gustavo Álvarez como entrenador y continúa fuera de la zona de clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. El equipo azulgrana volvió a mostrar irregularidad en su juego, aunque al menos logró un punto de visitante que suma para la tabla.
El encuentro fue parejo durante buena parte del primer tiempo, con ambos equipos plantados con esquemas similares. Sin embargo, una desatención defensiva rompió la paridad: a los 31 minutos, Juan Randazzo avanzó con decisión desde la derecha hacia el centro, desarmó la estructura del fondo visitante y habilitó a Antony Alonso, quien definió con comodidad ante José Devecchi para poner el 1-0 para el local.
San Lorenzo, que buscará forjar una identidad de juego bajo la conducción de su nuevo entrenador, mostró una versión más agresiva en ataque pero también dejó en evidencia problemas en defensa. El DT apostó por una línea de cinco, algo que el equipo no utilizaba desde la etapa de Rubén Darío Insúa y la falta de coordinación se hizo notar.
A pesar de la desventaja, el Ciclón generó situaciones claras antes del descanso: Alexis Cuello desperdició una chance inmejorable frente al arco y Nicolás Tripichio estrelló un remate en el travesaño. En el complemento, el partido se volvió más cerrado con menos espacios, lo que dificultó la generación de juego. Sin embargo, San Lorenzo insistió y encontró su premio sobre el final.
A los 33 minutos del complemento, tras un tiro de esquina ejecutado por Facundo Gulli, Cuello se anticipó en el primer palo y conectó de cabeza para marcar el 1-1 definitivo, con cierta complicidad del arquero Ignacio Arce, que no reaccionó a tiempo.
Con este empate, San Lorenzo se mantiene en la novena posición de la Zona A con 14 puntos, afuera de los puestos de playoffs, mientras que Deportivo Riestra sigue en el decimocuarto lugar con siete unidades, aún sin conocer la victoria en el Torneo Apertura.
comentar