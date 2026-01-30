Fútbol |

Scaloni cenó con algunos futbolistas de la Selección

Lionel Scaloni cenó con futbolistal del Atlético Madrid antes del mundial 2026. Se especuló con la presencia del arquero Juan Musso.

A pocas semanas de la Finalissima y a varios meses del Mundial 2026, Lionel Scaloni ya comenzó a diagramar la nómina de futbolistas que tendrá en cuenta para ambos compromisos. Tras mantener un encuentro con Diego Simeone, el entrenador de la Selección argentina aprovechó su paso por Madrid para compartir una cena con jugadores del Atlético, y una imagen del momento generó interrogantes sobre los próximos convocados.

Este jueves, Scaloni estuvo presente en la ciudad deportiva del Atleti, donde dialogó con el Cholo y su cuerpo técnico, integrado por Gustavo López y Nelson Vivas. Más tarde, comenzó a circular una foto en la que se observa al DT de la Albiceleste compartiendo una comida junto a Walter Samuel, el preparador físico Luis Martín y varios integrantes del plantel madrileño.

ADEMÁS: Enzo Fernández recordó a Maradona con un gesto especial tras su gol ante Napoli

Entre los futbolistas del Colchonero que participaron del encuentro se encontraban Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Juan Musso. Los tres primeros suelen ser citados habitualmente por Scaloni, mientras que la mayor incógnita se centra en el arquero, quien podría volver a meterse en la consideración.

image

También estaban invitados Giuliano Simeone y Nahuel Molina, aunque no pudieron asistir. El hijo del Cholo atraviesa un cuadro de enfermedad que incluso le impidió jugar el último partido del Atlético de Madrid por la Champions League, mientras que el lateral se ausentó por el reciente nacimiento de su hijo.

La pelea por ser el tercer arquero de la Selección argentina en el Mundial 2026, En el arco argentino hay dos nombres que parecen fijos para ambas competencias: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. El tercer puesto, en cambio, aparece abierto y con varios aspirantes, como Walter Benítez y Facundo Cambeses.

cambeses seleccion

En ese contexto, el nombre de Juan Musso no aparecía entre las opciones principales. El ex Racing fue convocado en otras oportunidades, pero fue perdiendo protagonismo en las últimas listas, por lo que su regreso podría resultar sorpresivo si recibe nuevamente el llamado del DT. “Tengo intención de hablar con la mayoría de chicos para darles nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses, decirles qué falta, que no falta. Es importante para lo que viene”, reconoció Scaloni en una entrevista en AFA Estudio a comienzos del año.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados