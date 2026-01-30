Scaloni cenó con algunos futbolistas de la Selección

Este jueves, Scaloni estuvo presente en la ciudad deportiva del Atleti, donde dialogó con el Cholo y su cuerpo técnico, integrado por Gustavo López y Nelson Vivas. Más tarde, comenzó a circular una foto en la que se observa al DT de la Albiceleste compartiendo una comida junto a Walter Samuel, el preparador físico Luis Martín y varios integrantes del plantel madrileño.

Entre los futbolistas del Colchonero que participaron del encuentro se encontraban Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Juan Musso. Los tres primeros suelen ser citados habitualmente por Scaloni, mientras que la mayor incógnita se centra en el arquero, quien podría volver a meterse en la consideración.

También estaban invitados Giuliano Simeone y Nahuel Molina, aunque no pudieron asistir. El hijo del Cholo atraviesa un cuadro de enfermedad que incluso le impidió jugar el último partido del Atlético de Madrid por la Champions League, mientras que el lateral se ausentó por el reciente nacimiento de su hijo.

La pelea por ser el tercer arquero de la Selección argentina en el Mundial 2026, En el arco argentino hay dos nombres que parecen fijos para ambas competencias: Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. El tercer puesto, en cambio, aparece abierto y con varios aspirantes, como Walter Benítez y Facundo Cambeses.

En ese contexto, el nombre de Juan Musso no aparecía entre las opciones principales. El ex Racing fue convocado en otras oportunidades, pero fue perdiendo protagonismo en las últimas listas, por lo que su regreso podría resultar sorpresivo si recibe nuevamente el llamado del DT. “Tengo intención de hablar con la mayoría de chicos para darles nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses, decirles qué falta, que no falta. Es importante para lo que viene”, reconoció Scaloni en una entrevista en AFA Estudio a comienzos del año.