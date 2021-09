Scaloni: "Conmigo Leo va a jugar siempre"

"Conmigo Leo va a jugar siempre y cuando no lo haga es porque no lo veo en condiciones. Es obvio que hay momentos, pero todo se habla. Soy del pensamiento que tiene que estar siempre, es inamovible. En algún momento (de la Copa América) pensé que tenía que ir al banco, específicamente con Paraguay, pero decidí que juegue. Para arriesgar un jugador 35 minutos, prefiero que salga desde el inicio", manifestó Scaloni a TyC Sports.

Scaloni dijo que Messi necesita "jugadores de buen pie a su lado" para un mejor funcionamiento del equipo.

"No podés tener a diez que sólo quieran tener la pelota y que ninguno sea vertical. Nosotros los tenemos y optamos que la mejor opción es esa", indicó Scaloni.

El ex jugador de Newell's Old Boys observó el triunfo de Paris Saint Germain ante Manchester City por la Champions League, con el primer gol de Messi en el equipo francés, y destacó que el astro hizo "un buen partido con un gran gol", luego de la incertidumbre sobre su presencia por una contusión ósea en la rodilla izquierda.

"Estamos en contacto permanente. La información era que necesitaba un par de días de recuperación y ayer jugó normalmente. No volvimos a hablar después del partido. Él terminó bien y eso es lo más importante", señaló el técnico.

Scaloni también se refirió a la suspensión del partido ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas: "Los que actuamos con naturalidad fuimos nosotros. Yo puse el equipo, nadie me dijo que no podían jugar. Conmebol avaló hasta el último momento que podían jugar. Esto olía mal de arranque. Estoy convencido de que el fallo no va a perjudicarnos".

El seleccionador argentino citó a Paulo Dybala y Exequiel Palacios a pesar de sus respectivas lesiones para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay, Uruguay y Perú.

"Esas son ganas de querer estar hasta la hora en que salga el vuelo chárter. Tienen que estar en las condiciones mínimas para venir y eso a mí me encanta", indicó Scaloni.

A su vez, hizo mención a Sergio Agüero, ausente en los últimos partidos del seleccionado por lesión: "Es un jugador que nosotros queremos, siempre ha estado. Pero es evidente que necesitamos que esté en actividad y él está teniendo algunos problemas. Ahora se está entrenando, esperemos que juegue para que me ponga en un aprieto".

Por último, destacó la ovación de los hinchas en el triunfo ante Bolivia en cancha de River: "Yo quiero que la "Scaloneta" siga estando cuando se tuerza el resultado. No somos invencibles ni mucho menos porque puede pasar. La gente está identificada y está feliz por ver a estos chicos jugar. Nosotros recién ahora nos damos cuenta todo lo que ha impactado en la gente. Me emocionó la ovación en el Monumental".