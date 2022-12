Scaloni: del estado de Di María y De Paul a su enojo con la prensa

"El entrenamiento fue a puertas cerradas, así que es algo extraño cómo saben que le pasó algo a De Paul. No sé de dónde salen esas informaciones. El entrenamiento fue a puertas cerradas, no se tiene que saber nada", comentó molesto el entrenador, quien también dijo: "Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte".

Y concluyó el tema: "Lo que está claro es que el jugador que salga a la cancha tiene que estar en las mejores condiciones". Y lo cierto es que no lo estaría De Paul y en ese caso entraría Leandro Paredes. Además, está la duda de Di María, quien se viene recuperando de una contractura.

Por otro lado, opinó: "Considero a Holanda una selección equilibrada, porque todos atacan y todos defienden y es un resumen de lo que es el fútbol ahora. Es verdad que antes se pensaba que había cuatro jugadores para atacar y los demás para defender y no es así".

Además, dio un mensaje a los argentinos: "Que disfrute del partido, de ver a su Selección, que vamos a dejar todo para representar bien a nuestro país. Pero que también es fútbol. Esperemos estar después del partido festejando y si no es así que la gente se sienta identificada. Este equipo va a dejar todo. Siempre ha dado la cara y creo que es lo que la gente valora".

"Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre. Estamos atento a una posible marca a Messi", contó y que "los jugadores patearon penales en el entrenamiento de ayer, patean después de los partidos, patean siempre". También deseó "no llegar a esa instancia y pasar antes".

También recordó a Alejandro Sabella, con quien la Selección fue subcampeona del mundo en 2014, a dos años de su fallecimiento: "Hoy es un día triste, porque la pérdida de él es inmensa, sobre todo para esta Selección, por todo lo que transmitió".

Mientras que sobre Dybala comentó: "No ha jugado porque no he visto la oportunidad de tenerlo. Está bien, pero consideramos que en los desarrollos de todos los partidos, no hemos tenido la oportunidad. Pero estamos contentos con él, con su aporte, pero tenemos 26 jugadores e intentamos"

Y finalizó sobre sus candidatos a ganar el Mundial: "Creo que de los ocho que están ahora cualquiera puede jugar la final. Estas a un paso de jugar los siete partidos y creo que cualquiera ha hecho méritos para jugar la final. Creemos que está muy parejo y hay rivales que a priori que a lo mejor no tienen el nivel para enfrentar a otras selecciones y al final el desarrollo del partido dice otra cosa".