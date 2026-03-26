Comienzan los repechajes de cara al Mundial 2026: días y horarios de las definiciones

El Grupo A del Mundial, compuesto por México, Sudáfrica y Corea del Sur, espera por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Mientras tanto, el Grupo B de Canadá, Qatar y Suiza sumará a sus filas a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte. El Grupo D, de Paraguay, Estados Unidos y Australia, espera por Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Finalmente, el Grupo F, que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez, se cerrará con la clasificación de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

repechaje Estos serán los cruces por los Repechajes de la UEFA para el Mundial 2026.

Los otros dos pases serán para los del Repechaje Internacional, que tendrá un formato diferente. Los partidos entre Bolivia-Surinam y Nueva Caledonia-Jamaica, a disputarse en México, pondrán a los últimos dos seleccionados que jugarán las finales, a las que ya clasificaron Irak y República Democrática del Congo por estar mejor posicionadas en el Ranking FIFA. A través de esto, el Grupo I de Francia, Senegal y Noruega contará con Irak, Bolivia o Surinam, mientras que el Grupo K de Portugal, Colombia y Uzbekistán espera por República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

A diferencia del Repechaje Internacional, que se disputará en México como única sede, la confederación europea definió las localías por sorteo. Los 16 participantes se dividieron en cuatro bombos de cuatro equipos cada uno según su ranking y se repartieron en cuatro eliminatorias. Los dos primeros bolilleros tenían garantizado jugar la semifinal de su llave de local, pero no lo tenían asegurado en las finales. Italia es uno de esos casos, ya que la Azzurra ocupó el Bombo 1, recibirá a Irlanda del Norte y, en caso de ganar, visitará al vencedor de Gales o Bosnia y Herzegovina por un lugar en la Copa del Mundo.

Esta misma situación se repetirá en otros dos mini cuadros. El vencedor del choque entre Turquía-Rumania viajará a Bratislava o Pristina para medirse a Eslovaquia o Kosovo, mientras que República Checa o Irlanda recibirán en Praga o Dublín a Dinamarca o Macedonia del Norte. Ucrania es la única selección del Bombo 1 que podría definir todo de local. Primero deberá superar a Suecia y, si gana, será anfitrión de un encuentro con Polonia o Albania. Todos estos partidos serán a partido único con prórroga y penales en caso de empate.

Días y horarios de los repechajes intercontinentales y europeos:

Repechaje Intercontinental

SEMIFINALES:

Bolivia vs. Suniram | Jueves 26 de marzo a las 19:00

Nueva Caledonia vs. Jamaica | Viernes 27 de marzo a las 00:00

FINAL:

Bolivia/Suniram vs. Irak | Miércoles 1 de abril a la 01:00

El ganador irá al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega

Nueva Caledonia/Jamaica vs. República Democrática del Congo

El ganador irá al Grupo K con Portugal, Uzbekistán y Colombia

mundialll

Repechaje Europeo

SEMIFINALES

Turquía vs. Rumania | Jueves 26 de marzo a las 14:00

Italia vs. Irlanda del Norte | Jueves 26 de marzo a las 16:45

Gales vs. Bosnia y Herzegovina | Jueves 26 de marzo a las 16:45

Ucrania vs. Suecia | Jueves 26 de marzo a las 16:45

Polonia vs. Albania | Jueves 26 de marzo a las 16:45

Eslovaquia vs. Kosovo | Jueves 26 de marzo a las 16:45

Dinamarca vs. Macedonia del Norte | Jueves 26 de marzo a las 16:45

República Checa vs. Irlanda | Jueves 26 de marzo a las 16:45

FINALES:

Italia/Irlanda del Norte vs. Gales/Bosnia y Herzegovina | horario y sede a definir

El ganador irá al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza

Ucrania/Suecia vs. Polonia/Albania | horario y sede a definir

El ganador irá al Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez

Turquía/Rumania vs. Eslovaquia/Kosovo | horario y sede a definir

El ganador irá al Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia

Dinamarca/Macedonia del Norte vs. República Checa/Irlanda | horario y sede a definir

El ganador irá al Grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur