Se complica el amistoso con Guatemala y la Selección Argentina podría cambiar de rival

El partido previsto para el 31 de marzo en La Bombonera está en duda por una restricción reglamentaria que afecta al seleccionado centroamericano y en la AFA ya analizan otros contrincantes.
El amistoso entre la Selección Argentina y Guatemala, previsto para el 31 de marzo en la Bombonera, entró en duda por una restricción reglamentaria que afecta el seleccionado centroamericano. El encuentro, que había sido confirmado tras la cancelación de la Finalissima contra España, encontró un inconveniente y la AFA ya analiza otros rivales.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni había cerrado este compromiso como parte de la preparación previa al Mundial, con la idea de jugar en el país antes de viajar al exterior para la Copa del Mundo. Sin embargo, la planificación volvió a complicarse y el partido que ya estaba anunciado oficialmente ahora depende de una autorización especial.
El inconveniente surge porque Guatemala tiene programado otro amistoso el 27 de marzo en Europa y el reglamento de la FIFA establece que una selección no puede disputar encuentros en dos continentes distintos dentro de la misma ventana internacional. Por ese motivo, el viaje a Buenos Aires no lo tendría permitido y tendría que bajarse del encuentro.
Ante esta situación, la AFA inició gestiones para mantener el partido, aunque al mismo tiempo analiza la posibilidad de buscar otro rival para no perder la fecha. La intención es que la Selección igualmente juegue el 31 de marzo y en el mismo estadio, pero por ahora el amistoso con Guatemala no está garantizado y el calendario sigue abierto.
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