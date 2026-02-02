Boca podría recuperar a dos delanteros para enfrentar este domingo a Vélez

Merentiel sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante el amistoso frente a Olimpia en San Nicolás, el pasado 18 de enero. El tiempo estimado de recuperación de esa lesión ronda las tres semanas, aunque su evolución viene siendo positiva y en Boca creen que podría volver a estar entre los convocados el fin de semana para sumar algunos minutos.

Por otro lado, la vuelta de Cavani cada vez está más cerca y podría darse ante Vélez aunque su situación es compleja como el propio Úbeda detalló en conferencia. El uruguayo arrastra una lumbalgia que le impidió realizar una pretemporada normal y lo dejó afuera de los amistosos y de las primeras fechas del Torneo Apertura. Es un cuadro cambiante: hay días con dolor y otros en los que logra entrenarse con mayor normalidad.

image

“Cavani empezó a hacer trabajos progresivos, todavía sin contacto. Ahora, con semana larga, veremos si puede equilibrar los entrenamientos con el grupo y evaluar si está en condiciones”, contó el entrenador, con la expectativa de poder convocarlo por primera vez en el año. Si llega, lo más probable es que arranque en el banco de suplentes.

Por otro lado, Milton Giménez padece una pubalgia desde hace varios meses y su regreso no será en el corto plazo. Aunque pudo cerrar 2025 como titular, la molestia lo obligó a frenar en este arranque de temporada. Descartada la opción quirúrgica, inició recientemente un tratamiento especial menos invasivo con la esperanza de encontrar una solución. Por último, Lucas Janson también tiene para varias semanas más después de su lesión muscular.