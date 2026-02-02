Boca perdió 40.000 socios en menos de un año: la explicación del club

“Boca no perdió 40.000 socios, hicimos un blanqueo que hacía muchos años que no funcionaba. En el padrón teníamos todavía el socio número 1, que tenía la misma edad del club. Hicimos un convenio con el RENAPER para una depuración que nunca se hizo de socios que no pagaban nunca la cuota desde 2015-2012-2010. Pedimos la depuración del padrón: sacamos a los fallecidos y a los que no pagaban”, explicó.

En ese sentido, Rosica remarcó que el impacto económico para Boca es nulo, ya que se trataba de personas que no aportaban al club desde hacía años: “En los últimos balances, esa plata no ingresaba. En los últimos balances, entre las altas y las bajas, figura la misma entrada de dinero a las que tenemos hoy. Además, antes del partido ante Millonarios hubo 4.000 socios adherentes nuevos y nadie lo dijo”.

“En 2020 tuvimos pandemia y no le dijimos a los socios que se pongan al día. El estatuto, a los 6 meses de no pagar, te da de baja. Y hace 10 días hubo una reunión en la Liga Profesional de todos los departamentos de socios y el nuestro dio todos los datos”, según detalló, en relación a que durante la pandemia tampoco se aplicaron las bajas automáticas previstas.

Por último, el dirigente también vinculó el número que circuló públicamente con una disputa política y recordó el conflicto judicial de 2023: "La parte política es que en 2023 pasamos de adherentes a activos que estaban en condiciones de hacerlo y la oposición nos llevó a la Justicia. La Jueza Abrevaya nos dijo que no podíamos hacerlo, sino hoy tendríamos más socios activos. Adherentes sí, el tema es el paso a activos”.

Más allá del motivo oficial, hay otras posibles explicaciones para la gran baja de cantidad de socios. En primer lugar, el filtro, que no se renueva desde 2022, hace que siempre vayan los mismos a la cancha. En segundo lugar, el club hace dos años no juega la fase de grupos de la Copa Libertadores y podría desmotivar a algunos hinchas. Y, en último lugar, la situación del país podría influenciar en la cantidad de socios porque algunos podrían no poder actualmente abonar la cuota.