Se define el campeón del año: cómo está la lucha y qué le queda a cada equipo

Boca, con una gran campaña en el Apertura y su recuperación en el Clausura con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, se mantiene escolta con 50 unidades, debido a 13 victorias, 11 pardas y 3 caídas en 2026. Por su parte, Argentinos Juniors también tiene el mismo puntaje y se mantiene cerca de la cima en una muestra de regularidad (14V-8E-5D).