Se define el campeón del año: cómo está la lucha y qué le queda a cada equipo

Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos Juniors, Vélez y Rosario Central protagonizan la gran disputa del título que otorga terminar en el primer puesto de la tabla anual.
Independiente Rivadavia, Boca, Argentinos Juniors, Vélez y Rosario Central protagonizan una tremenda lucha por ser el campeón del año del fútbol argentino en la tabla anual. Se viene una gran definición con solamente cinco fechas por disputarse en la fase regular del Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia lidera la tabla con 52 puntos producto de 15 triunfos, 7 empates y 5 derrotas en un año sorprendente donde también compitió en la Copa Argentina y llegó lejos en la Copa Libertadores. El equipo de Alfredo Berti se mantiene en la cima hace varios meses.
Boca, con una gran campaña en el Apertura y su recuperación en el Clausura con la llegada de Rodolfo Arruabarrena, se mantiene escolta con 50 unidades, debido a 13 victorias, 11 pardas y 3 caídas en 2026. Por su parte, Argentinos Juniors también tiene el mismo puntaje y se mantiene cerca de la cima en una muestra de regularidad (14V-8E-5D).
Por último, Vélez y Rosario Central, dos equipos siempre protagonistas con propuestas ofensivas, no se bajan del ring con 49 y 47 unidades respectivamente. El equipo de Guillermo Barros Schelotto, con un plantel plegado de talentos de las inferiores, se ilusiona con el título, al igual que el conjunto de Almirón que viene de ganar la Supercopa Internacional.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA (52 PUNTOS): Rosario Central (V), Tigre (L), Argentinos Juniors (V), Banfield (L), Gimnasia de Mendoza (V).
BOCA (50 PUNTOS): Instituto (V), Talleres (L), Independiente (V), River (L), Defensa y Justicia (V).
ARGENTINOS JUNIORS (50 PUNTOS): Platense (V), Banfield (V), Independiente Rivadavia (L), Atlético Tucumán (V), Huracán (L).
VÉLEZ (49 PUNTOS): Lanús (V), Gimnasia de Mendoza (L), Central Córdoba (V), San Lorenzo (L) y Unión (V).
ROSARIO CENTRAL (47 PUNTOS): Independiente Rivadavia (L), Atlético Tucumán (V), Huracán (L), Sarmiento (V), Estudiantes de Río Cuarto (L).
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